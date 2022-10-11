為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄國際機場容量衝1650萬人次 新航廈明年動工

    高雄國際機場將分期興建集中式大航廈，預計2040年容量可由目前1029萬人次，提升到1650萬人次的集中式大航廈，圖為機場現況。（記者陳心瑜攝）

    高雄國際機場將分期興建集中式大航廈，預計2040年容量可由目前1029萬人次，提升到1650萬人次的集中式大航廈，圖為機場現況。（記者陳心瑜攝）

    2022/10/11 16:45

    〔記者陳心瑜／台北報導〕高雄國際機場將分期興建集中式大航廈，預計2040年容量可由目前1029萬人次，提升到1650萬人次的集中式大航廈，服務容量提升6成，預計帶動南部地區經濟和觀光動能，前置工程預計明年下半年動工，第一期工程預計2032年完工、第二期工程2040年完工。

    交通部民用航空局場站組長林宏憲今天（11日）於例行記者會說，高雄機場2040整體規劃的新航廈工程第一期建設計畫去年11月獲行政院原則同意，新航廈將分兩階段興建，總經費約800多億元。

    林宏憲說，高雄國際機場2040年兩期工程完工後，停機坪40個變成46個。目前容量為國際609萬、國內420萬人次；第一期2032年完工後，國際1490萬、國內160萬人次；2040年兩期完工後，國際1490萬、國內160萬人次，合計達1650萬人次。

    林宏憲說，重要的指標和觀念協助引進ONE ID、提高通關效率等設施，屋頂局部會鋪設太陽能板。

    林宏憲說，高雄機場2040整體規劃最重要的里程碑新航廈工程第一期建設計畫，在行政院去年原則同意後，已於今年9月決標選出專業顧問團隊，前置工程預計明年起陸續動工，高雄國際機場是南台灣國際門戶，為了以機場為中心與國際接軌，帶動南部地區經濟及觀光動能，「台灣地區民用機場2040年整體規劃」就是從國土發展層次，配合新南向政策、亞洲新灣區及南部半導體S廊帶發展。

    民航局說，新航廈第一期建設主要為興建新航廈主體東側、國內與國際共用新登機廊廳及機坪。因工區位在既有航站區，為維持機場營運不中斷，須先遷移工區內既有設施，辦理包括A滑行道北移、新建立體停車場、遷移共同管溝等前置工程，騰出空間後才能進行新航廈主體工程。

    民航局指出，因相關作業形同穿著衣服改衣服，施工介面及排程複雜，難度更勝新建機場。為更精準掌控計畫進度，民航局也於今年9月決標，選出專業顧問團隊，負責專案管理技術服務。

    民航局說，為了提升營建管理效能與工程品質，因此委託專案管理技術顧問（Professional Construction Management，PCM），協助民航局協調整合工區內各工程介面掌控財務、資源人力與各項工程進度。

    PCM團隊由亞新工程顧問公司、美商傑明工程顧問公司及大林聯合建築師事務所組成，並由荷蘭商空港顧問公司（NACO）與慕尼黑國際機場（MAI）作為技術顧問，以「F.U.T.U.R.E」作為本計畫專案管理工作核心願景，提出「優化營運效率（EFFICIENCY）」、「提升使用體驗（USER）」、「導入智慧科技（SMART）」、「融入在地元素（UNIQUE）」、「使用替代能源（ENERGY）」、「實現永續機場（GREEN）」等六大方針，以確保在未來長達10年的執行過程中，打造綠色、智慧、永續的未來新機場。

    高雄國際機場將分期興建集中式大航廈，預計2040年容量可由目前1029萬人次，提升到1650萬人次的集中式大航廈，服務容量提升六成，此為完工示意圖。（擷取自民航局網站）

    高雄國際機場將分期興建集中式大航廈，預計2040年容量可由目前1029萬人次，提升到1650萬人次的集中式大航廈，服務容量提升六成，此為完工示意圖。（擷取自民航局網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄機場新航廈前置作業將啟動 民航局：面積增為3倍大
    2022/06/20 19:25

    高雄機場新航廈前置作業將啟動 民航局：面積增為3倍大
    找回小港機場榮耀 地方向廉航、貨機招手
    2022/06/01 12:23

    找回小港機場榮耀 地方向廉航、貨機招手
    高雄國際機場新航廈計畫通過環評 估2035年可服務千萬旅客
    2022/02/16 15:53

    高雄國際機場新航廈計畫通過環評 估2035年可服務千萬旅客
    改造高雄國際機場新航廈改建 中央挹注747億經費
    2021/09/16 09:54

    改造高雄國際機場新航廈改建 中央挹注747億經費
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播