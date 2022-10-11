高雄國際機場容量衝1650萬人次 新航廈明年動工

高雄國際機場將分期興建集中式大航廈，預計2040年容量可由目前1029萬人次，提升到1650萬人次的集中式大航廈，圖為機場現況。（記者陳心瑜攝）

2022/10/11 16:45

〔記者陳心瑜／台北報導〕高雄國際機場將分期興建集中式大航廈，預計2040年容量可由目前1029萬人次，提升到1650萬人次的集中式大航廈，服務容量提升6成，預計帶動南部地區經濟和觀光動能，前置工程預計明年下半年動工，第一期工程預計2032年完工、第二期工程2040年完工。

交通部民用航空局場站組長林宏憲今天（11日）於例行記者會說，高雄機場2040整體規劃的新航廈工程第一期建設計畫去年11月獲行政院原則同意，新航廈將分兩階段興建，總經費約800多億元。

林宏憲說，高雄國際機場2040年兩期工程完工後，停機坪40個變成46個。目前容量為國際609萬、國內420萬人次；第一期2032年完工後，國際1490萬、國內160萬人次；2040年兩期完工後，國際1490萬、國內160萬人次，合計達1650萬人次。

林宏憲說，重要的指標和觀念協助引進ONE ID、提高通關效率等設施，屋頂局部會鋪設太陽能板。

林宏憲說，高雄機場2040整體規劃最重要的里程碑新航廈工程第一期建設計畫，在行政院去年原則同意後，已於今年9月決標選出專業顧問團隊，前置工程預計明年起陸續動工，高雄國際機場是南台灣國際門戶，為了以機場為中心與國際接軌，帶動南部地區經濟及觀光動能，「台灣地區民用機場2040年整體規劃」就是從國土發展層次，配合新南向政策、亞洲新灣區及南部半導體S廊帶發展。

民航局說，新航廈第一期建設主要為興建新航廈主體東側、國內與國際共用新登機廊廳及機坪。因工區位在既有航站區，為維持機場營運不中斷，須先遷移工區內既有設施，辦理包括A滑行道北移、新建立體停車場、遷移共同管溝等前置工程，騰出空間後才能進行新航廈主體工程。

民航局指出，因相關作業形同穿著衣服改衣服，施工介面及排程複雜，難度更勝新建機場。為更精準掌控計畫進度，民航局也於今年9月決標，選出專業顧問團隊，負責專案管理技術服務。

民航局說，為了提升營建管理效能與工程品質，因此委託專案管理技術顧問（Professional Construction Management，PCM），協助民航局協調整合工區內各工程介面掌控財務、資源人力與各項工程進度。

PCM團隊由亞新工程顧問公司、美商傑明工程顧問公司及大林聯合建築師事務所組成，並由荷蘭商空港顧問公司（NACO）與慕尼黑國際機場（MAI）作為技術顧問，以「F.U.T.U.R.E」作為本計畫專案管理工作核心願景，提出「優化營運效率（EFFICIENCY）」、「提升使用體驗（USER）」、「導入智慧科技（SMART）」、「融入在地元素（UNIQUE）」、「使用替代能源（ENERGY）」、「實現永續機場（GREEN）」等六大方針，以確保在未來長達10年的執行過程中，打造綠色、智慧、永續的未來新機場。

高雄國際機場將分期興建集中式大航廈，預計2040年容量可由目前1029萬人次，提升到1650萬人次的集中式大航廈，服務容量提升六成，此為完工示意圖。（擷取自民航局網站）

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