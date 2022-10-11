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    首頁　>　高雄市

    邱于軒質疑在軍中發展組織 台灣基進：挾怨報復非常無恥

    台灣基進林園大寮選區市議員參選人楊佩樺（左）、鳳山選區市議員參選人李雨蓁（右）反批國民黨議員邱于軒霸凌國軍，挾怨報復非常無恥。（台灣基進提供）

    台灣基進林園大寮選區市議員參選人楊佩樺（左）、鳳山選區市議員參選人李雨蓁（右）反批國民黨議員邱于軒霸凌國軍，挾怨報復非常無恥。（台灣基進提供）

    2022/10/11 16:50

    相關新聞請見：

    高雄藍白選將質疑違反行政中立 陸軍步訓部反駁

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣基進被國民黨高雄市議員邱于軒質疑於軍中發展組織，今天（11日）反批邱于軒「霸凌國軍」，質疑邱于軒不法事實被揭露，竟挾怨報復「非常無恥」，斥責指控「非常荒謬」，施壓基層國軍行為「非常惡劣」。

    台灣基進林園大寮選區高雄市議員參選人楊佩樺指出，邱于軒指控她的軍人丈夫違反行政中立「非常荒謬」，且施壓基層國軍行為「非常惡劣」，反指邱于軒因為自身所作所為及自家假公濟私、不法的事實被揭露，竟然清算她的家人，她認為「非常無恥」。

    楊佩樺說明，她的丈夫是軍人，正因秉持行政中立原則，未參與她任何競選活動、決策過程，她以過去穿護士服及軍服拍攝的紀念照製作競選看板，事前丈夫並不知情，軍方發現後詢問丈夫，獲悉並非自發行為，要求撤下看板，經查丈夫並無違法情事。

    楊佩樺批評，國民黨霸凌國軍，面對中國解放軍卻像哈巴狗，難道國民黨心中只有中國？當國軍為台灣守在第一線，國民黨未聲援，反而霸凌國軍，令人無法接受。

    台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁表示，台灣基進並未給予任何現役軍人職務，也未迫使和干涉個人休假時間行為，嚴正聲明與澄清沒有違反任何國防法規定。

    李雨蓁指出，邱于軒大動作指控是挾怨報復，不滿台灣基進揭露她只為私利、不為公眾利益的不適任言行，擋到邱于軒的家族利益，請不要看到黑影就開槍，對基層國軍抹黑追殺。

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