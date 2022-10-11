高雄輕軌剛通車路段下午電力設備異常 改採公車接駁

日前剛通車的高雄輕軌C20到C24新路段，下午發現設備異常。（資料照）

2022/10/11 15:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕剛通車一星期的高雄輕軌C20到C24新路段，下午發現電力設備異常，安全起見先進行斷電檢修，目前C21高美館站至C24愛河之心站，改採公車接駁，其餘路段正常營運。

高雄輕軌C20到C24新路段，於本月5日通車試營運，其中一段經過美術館外側、穿越500公尺小葉欖仁樹群的軌道，被稱為「龍貓隧道」，每天都吸引許多民眾前往搶拍網美照。

今天下午1點20分，高雄輕軌維修人員進行例行巡檢時回報，於C23龍華國小站下行軌旁，發現軌旁設備有異常，雖然對於營運沒有立即性危險，但安全起見，仍先進行區域性斷電進行檢修。初步判斷是電力供應設備異常，沒有立即危險，但是會影響供電穩定度。

高捷公司說明，當時有一部列車在C24愛河之心站，執行清車約45人，目前C21高美館站至C24愛河之心站，改採公車接駁，其餘路段仍正常營運，採15分鐘班距。

由於該路段目前仍屬工程保固階段，高市捷運局已責成統包商積極查修，另要求捷運公司妥善處理旅客公車接駁。高捷公司呼籲旅客，趕時間的旅客，除搭乘接駁公車外，也可前往R13凹子底站，改搭捷運或其他交通工具。（15:43更新）

輕軌C21A內惟藝術中心站至C24愛河之心站，改採公車接駁，其餘路段正常營運。 （記者葛祐豪翻攝）

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