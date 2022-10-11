韓國瑜再提愛情摩天輪 張博洋嗆沒反省、沒長進

當初領導罷韓的張博洋，對昨晚韓國瑜首度為國民黨籍市議員站台，又提愛情摩天輪，認為韓這2年來未做反省。（取自張博洋臉書）

2022/10/11 12:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜昨天（10日）為國民黨高雄市議員許采蓁站台時，在台上詢問市長參選人柯志恩「切割、太小看愛情摩天輪」，對此，當初領導罷韓的四君子之一、台灣基進三民區市議員參選人張博洋表示，絲毫不見韓國瑜這2年有反省的跡象，看到韓沒什麼長進，高雄人就放心了。

張博洋指出，韓國瑜是藉由全台輔選幫自己重出江湖試水溫，但罷韓2年後再度於高雄公開發言，內容卻依然只有愛情摩天輪與路平燈亮水溝通，絲毫不見這2年有反省的跡象，看到韓國瑜沒什麼長進，高雄人就放心了，再次證明當初罷免的決定完全正確。

對於韓國瑜站台時表示，若陳其邁當選，高雄人只會說「你看吧，我就告訴你」，但若柯志恩當選，全高雄會「炸鍋」，張博洋說：「真的是不用想太多」，柯志恩現在應該擔心的，是變不出新把戲的韓國瑜出現站台，是否會幫自己的選情「砸鍋」，畢竟高雄人都忘不了，「辣個男人」當初是如何背棄承諾，丟下高雄人去選總統。

2年來，高雄往前走了，市政也快步推動了，不要讓國民黨有機會再度用謊言、唱衰、吹牛的政客來耽誤高雄。

張博洋今天早上在路口拜票時，遇到韓粉在他面前一邊轉彎一邊比了大概3秒鐘的中指，他說，「韓先生昨晚剛回來，韓粉回春動起來」，管他是票房補藥還是瀉藥，重點是對韓粉來說是春藥啊！

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