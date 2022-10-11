兩年拚四年 陳其邁心裡話：施政不分藍綠、彌平城鄉差距

高雄市長陳其邁兩年拚四年，強調施政不分藍綠，彌平城鄉差距。（記者葛祐豪翻攝）

2022/10/11 12:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天（11日）是高雄市議會總質詢最後一天，面對議員詢問「這兩年做了些什麼？」高雄市長陳其邁說出心裡話，強調兩年拚四年過程中，就是施政不分藍綠，彌平城鄉差距，「實實在在的做事情，解決民眾的困難！」

高雄市議會本會期總質詢，今天是最後一天，最後一位登場的民進黨議員黃文益，舉天下雜誌9月20日公布的首長施政滿意度，指陳其邁市長今年進步了9名 ，高雄市在縣市競爭力的排名，更躍升為六都第二名！

黃文益詢問陳其邁:「這兩年任內，對施政滿意度的看法如何？這兩年做了些什麼？哪些最滿意？及對未來有何期許？」

陳其邁回答說，這兩年拚四年，市府同仁都很辛苦，今年天下雜誌幸福城市調查，高雄從以前六都的第六名，進步到第二名，跟第一名台北市只差2分。市府會繼續努力繼續拚，也感謝市府同仁從防疫、治水等市政建設，一步步推動，就是「實實在在的做事情，解決民眾的困難！」

陳其邁強調，他是在地子弟，在高雄長大，有共同感情 ，在施政上不分藍綠，在眷村包括果貿、崇實、鳳山、岡山等，都一視同仁，「過去長期30幾年沒解決的道路鋪平，只要到果貿看就知道，市府一口氣就解決了！」

針對偏鄉民眾，陳其邁特別提到他昨天（10日）到小林夜祭，幾乎每年都去，不管是桃源、茂林、那瑪夏的部落，都要照顧。

陳其邁指出，在預算分配上，希望對弱勢、發展比較困難區域加大力道，彌平過去的「高高平」，像仁武、大社、鳥松、林園等地，在城市邊緣，工業區也較多，公共設施較不到位，市府就大力建設，讓城市發展更均衡。

市區方面，陳其邁表示捷運路網包含輕軌的興建，能串聯城市交通，讓民眾在城市發展過程中，能享受到經濟發展的成果；此外，加速高雄產業轉型，也會帶來更多優質的就業機會。

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