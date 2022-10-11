韓國瑜拿八點檔比喻高市長選戰 陳其邁回「韓市長氣色非常好」

韓國瑜拿八點檔比喻高雄市長選戰 陳其邁回「韓市長氣色非常好，歡迎他多回來高雄走走！」（記者葛祐豪攝）

2022/10/11 10:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜昨晚在高雄站台時，表示選舉像八點檔，「陳其邁連任，這台八點檔沒人看，有夠無聊！」對此，高雄市長陳其邁今天受訪時未正面回應，只說看到韓市長的氣色非常好，歡迎他多回來高雄走走！

韓國瑜昨晚站台時說，陳其邁連任就好像是第一台八點檔連續劇，大家都知道劇情都固定的，不要再看了；柯志恩若贏了，就是第二台八點檔連續劇，一直到聖誕節，明年春節、端午、中秋，全世界華人、全台灣都會在看高雄。所以，要讓高雄創造二次奇蹟，一定要讓柯志恩高票當選。

對此，媒體今早詢問陳其邁說：「韓國瑜之後可能會在高雄幫忙造勢，此外，昨天韓國瑜昨天說要看好看的八點檔，就要讓柯志恩當選，如何看他拿八點檔做比喻？」

陳其邁回答說：「昨天有看到韓市長的氣色非常好，中氣十足，精神抖擻，很好，也歡迎他多回來高雄走走，這幾年（高雄）不管產業轉型、文創發展、還有各項建設，都有非常多進步！」

陳其邁表示，歡迎韓市長有空回來搭輕軌，到台灣設計展， 多走走跟老朋友敘敘舊，真的非常好，歡迎他！

媒體也問「韓國瑜昨晚站台，問柯志恩為什麼要切割愛情摩天輪？」陳其邁表示，這應該去問國民黨候選人，「愛情摩天輪政策是不是要延續？應該要問國民黨候選人！」

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