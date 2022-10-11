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    首頁　>　高雄市

    韓國瑜指小看愛情摩天輪 柯志恩稱只是表徵 重點是背後產業鏈

    國民黨高雄市長參選人柯志恩今天一早到三民區松江市場拜票。（記者許麗娟攝）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩今天一早到三民區松江市場拜票。（記者許麗娟攝）

    2022/10/11 10:28

    〔記者許麗娟／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜昨天到高雄為國民黨市議員參選人許采蓁站台，市長參選人柯志恩同台助講，韓國瑜在台上指柯志恩切割、太小看愛情摩天輪，對此，柯志恩今（11日）一早到松江市場拜票時回應，對高雄任何產業有所振興，她都會好好做研究，但也強調愛情摩天輪只是一個表徵，重點是背後的產業鏈。

    昨晚，韓國瑜在台上重新提及過去擔任市長時的愛情摩天輪政策，他在台上直接詢問站在身旁的柯志恩，「為何切割愛情摩天輪？」並認為柯太小看愛情摩天輪，韓國瑜說，高雄有全台灣唯一的愛河，如果發展愛情產業鏈，每個人都來愛河拍照，可以繁榮婚紗業、糕點業、計程車、飯店業、夜市，只要結婚都來高雄，高雄要發展愛情產業鏈。

    對此，媒體詢問柯志恩是否考慮延續韓國瑜的愛情產業鏈政策？柯志恩笑了笑後表示，韓國瑜想表達的是高雄可以發展愛情產業鏈在觀光或服務業上，而她的政策本來高雄的服務業、觀光就是要多元化，韓國瑜是凸顯愛情產業鏈在高雄的重要性。

    柯志恩說，愛情摩天輪只是一個表徵，韓國瑜比較強調如何帶動愛情的觀光、服務，這才是要表達的重點。

    柯志恩向松江市場的攤商拉票請託。（記者許麗娟攝）

    柯志恩向松江市場的攤商拉票請託。（記者許麗娟攝）

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