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    首頁　>　高雄市

    批韓國瑜鍾情愛情摩天輪 林智鴻︰陳其邁四大優先實實在在做事

    林智鴻質詢時，指韓國瑜市長又回來了，還是鍾情於他過去提的愛情摩天輪，還怪罪國民黨市長參選人柯志恩跟他切割。（記者葛祐豪攝）

    林智鴻質詢時，指韓國瑜市長又回來了，還是鍾情於他過去提的愛情摩天輪，還怪罪國民黨市長參選人柯志恩跟他切割。（記者葛祐豪攝）

    2022/10/11 10:23

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜昨晚替市議員參選人許采蓁站台時，重提愛情摩天輪；民進黨市議員林智鴻今天在議會質詢時，批評韓國瑜一直鍾情於愛情摩天輪，但能帶來多少觀光產值？對比現在，光是台灣設計展在3天連假，已為高雄帶來130萬觀光人潮！

    韓國瑜昨晚站台時對柯志恩說：「我要跟柯博士問，為什麼要切割愛情摩天輪？」強調「妳太小看愛情摩天輪了，全台灣的愛河只在高雄，如果發展愛情產業鏈，每個人都來愛河拍一張照片，可以繁榮我們的婚紗業、糕點業、計程車、飯店業、夜市，只要結婚都來高雄，我們要發展愛情產業鏈！」讓柯志恩有些尷尬。

    對此，民進黨議員林智鴻今天上午在市議會質詢時說，感謝陳其邁市府團隊這2年辛苦了，為高雄創造觀光產值，帶來許多新的城市建設與產業投資。

    林智鴻感慨，這4年來，高雄像洗三溫暖一樣，變化很大。「曾經締造韓流的韓國瑜市長又回來了，看來他是不甘寂寞，說是情義相挺，但還是鍾情於他過去提的愛情摩天輪，還怪罪國民黨市長參選人柯志恩跟他切割！」

    林智鴻說，他常在想「一個愛情摩天輪能為高雄帶來多少觀光產值？」這2年，從國慶煙火、文博會到台灣設計展，光是台灣設計展在3天連假，已為高雄帶來130萬觀光人潮，這些才是帶來城市整體幸福感的成果！

    他並請問陳其邁「韓前市長與柯志恩切割，你有什麼看法？」陳其邁則答稱，他上任後提的四大優先，包括產業轉型優先、促進就業優先、交通建設優先、改善空汙優先，實實在在做事情，一步一腳印，解決市民困難。

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