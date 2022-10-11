傳「我只想玩女警」訊息 女警控學長性騷擾先勝後敗

市警察局女警指控學長性騷擾，被高雄高等行政法院判決駁回。（記者鮑建信攝）

2022/10/11 06:58

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市女警小雪（化名）不滿學長傳「我只想玩女警」等訊息，指控他涉嫌性騷擾成立，不料經對方二度申訴卻翻盤，憤而打官司討公道，高雄高等行政法院調查，2人僅是打嘴巴泡，小雪並未感到不舒服或被冒犯，判決她敗訴。

小雪指出，她與學長阿榮（化名）僅為分局同事，卻於2019年4月20日起至5月13日期間，陸續收到「反正躺下來差不會很多」、「我會不會一直只看到胸」、「上我個頭？？讓你上！」、「我只想玩女警」等性騷擾訊息。

此外，5月13日當天，2人因辦案前往高雄地院作證後，阿榮數次提及御宿汽車旅館，她以為在開玩笑，但快要到派出所，他卻繞路並稱剛剛所提摩鐵是認真要去，遭她拒絕始回隊部。

分局召開審性會後，決議通過阿榮性騷擾成立後，他二度提出申訴竟翻案成功，小雪因而提行政訴訟，要求法官還她公道。

警方則指出，首次召開審性會通過後，阿榮申復被駁回，但他又向保訓會申請複審，對方認為第2次會議部分委員無法出席，委由他人代為出席有瑕疵，應予撤銷並重審後，結果成立、不成立各五票，由主席裁定不成立，均依法有據。

合議庭調查，觀諸雙方平時對話內容，尺度並不保守、含蓄，阿榮提及汽車旅館，只是隨口說說，後傳送「去妳家找妳」等訊息，只是聊天、開玩笑，小雪未曾表達「感受到不舒服」或「感受到冒犯」，判她敗訴。

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