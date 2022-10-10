高雄唯二候車亭搭配標線型人行道 通行更安全

鳳山區中山西路候車亭設於路邊，交通局搭配劃設標線型人行道，串聯動線到正義火車站，讓民眾搭車更安全。（記者陳文嬋攝）

2022/10/10 22:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄有932處候車亭，交通局完成54處公車站位改善，其中鳳山區中山西路、左營區海富路候車亭，是唯二非設在人行道的候車亭，交通局搭配劃設標線型人行道，串聯正義火車站、左營眷村，讓民眾搭車更安全，明年將推動8處公車站位改善。

交通局完成54處公車站位改善，包括鳳山五甲社區站、七老爺站、南福街口站及許厝站等，增設無障礙坡道、欄杆、候車亭、座椅，及降低月台高度等。交通局表示，改善效益包括增設寬90公分、坡度1/12斜坡道，並配合低地板公車，降低站台高度，方便輪椅族、長輩通行。

其中鳳山區中山西路候車亭設於中山西路上，因地方民眾有搭車需求，市府保留候車亭迄今，是唯一設在馬路上候車亭，交通局搭配劃設標線型人行道，利用標線劃設出人行通行空間，民眾搭公車上下車更安全，串聯綠園道、正義火車站，連身障者通行都很方便。

此外，左營區海富路候車亭因緊鄰左營眷村，地方民眾有搭車需求，市府選定路邊公有地設置候車亭，近來搭配劃設標線型人行道，串聯到眷村社區，讓長輩通行更安全。

交通局表示，候車亭以設置人行道為主，唯二非設在人行道候車亭，搭配劃設標線型人行道，串聯火車站、眷村，讓民眾搭車更安全。

交通局指出，已獲得公路總局公運計畫補助，明年將推動八處公車站位改善，高雄也劃設五十六處標線型人行道，以商圈、學校週邊行人較多處為主，其中鳳山區有鳳翔國小旁鳳育路等八處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法