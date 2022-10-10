睽違兩年！小林夜祭再開放 陳其邁穿平埔族服共舞高歌

小林夜祭因疫情睽違2年，今晚在甲仙小林里平埔文化園區小林公廨再次開放。「小林夜祭」、「阿里關夜祭」及「頂荖濃夜祭」目前登錄為高市三大重要平埔（大武壠族）祭典。（高市府文化局提供）

2022/10/10 23:10

首次上稿 21:43

更新時間 23:10

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市「小林大武壠族夜祭」去年因疫情縮小規模，今（10日）晚在甲仙小林里平埔文化園區小林公廨再次舉行，市長陳其邁穿上平埔族服飾，與族人一同共舞、高歌歡唱。

今晚夜祭活動除大武壠族太祖祭祀活動、牽戲及重現大武壠族祭儀和古調，更有台南大武壠族六重溪部落與屏東馬卡道族加蚋埔部落前來牽戲會親，現場並展出大武壠族工藝特展，展現多元族群文化保存成果。

陳其邁表示，小林夜祭是高雄認證的三大重要大武壠祭典之一，也是團結大武壠族人的重要祭典活動，市府對於保存大武壠文化，如古謠培訓、小小導覽員培訓等不遺餘力，就是要讓小朋友瞭解身為大武壠族人的驕傲、歷史及傳承。

他說，去年因疫情關係，小林夜祭縮小規模舉辦，但不管在哪，他與所有族人的心都是連結在一起，從八八風災至今，不管在什麼場合碰到小林人，都能看見他們堅定地用傳統古調歌唱、踏出勇敢的舞步，市府一定會盡最大努力，在文化保存與文化傳承上，與小林人站在一起。

他並期許未來世代子孫都能參與這項歷史悠久的夜祭文化，市府也會繼續協助族人，共同守護大武壠族文化、守護珍貴美麗的傳統，讓小林文化源遠流長、得以長存。

高雄市文化局表示，市府十分重視大武壠族祭典文化資產，目前已將「小林夜祭」、「阿里關夜祭」及「頂荖濃夜祭」登錄為高雄市三大重要平埔（大武壠族）祭典。

八八風災後市府協助重建小林公廨，多年來持續協助小林大武壠族進行一系列文化復振與培訓，包含夜祭中族人吟唱失傳已久的傳統古調，如挑選勇士的《巴達興》、祭祀太祖所唱的《祭品之歌》、「開向」後於公廨外男女同樂的《男女對唱曲調》等，皆為小林文化復振的成果展現，希望參與祭典的族人除認識自身文化，也能讓外界看見高雄原鄉的豐富與完整性。

文化局指出，每年夜祭為分居三地的小林大武壠族人難得的相聚時刻，儀式安排非常講究，包含牽戲、走標、公廨、整建、立向竹等傳統祭儀，也有刺繡與小魚笱DIY、特展導覽解說等活動，還有大鼓陣、素蘭陣、大滿舞團古謠傳唱等文化展演；今年更新增「部落農創市集推廣，看見小林工藝展」，透過部落民族植栽、部落小農特產、美食、文創與手作等傳統文化營造，分享小林大武壠族的文化內涵與特色。

文化局說，過去2年因疫情因素，夜祭只限村民與祭，今年重新開放民眾觀祭，此次小林夜祭是五里埔永久屋基地重建後的第13次夜祭，由小林部落邀集楠梓仙溪與荖濃溪各部落原住民族群，有巴楠花部落小學、拉阿魯哇、卡那卡那富、布農等族群文化展演，來到小林交流，透過歌謠文化的展演，了解彼此文化上的異同。

高雄小林夜祭今晚舉行，高雄市長陳其邁（右四）也換上傳統服飾共舞。（圖擷取自陳其邁臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法