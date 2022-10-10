馬英九、王金平合體助選 柯志恩︰政黨一定要輪替

前總統馬英九、前立法院長王金平、國民黨高雄市長參選人柯志恩及黨籍議員齊聚澄清湖中興塔下，高喊「柯志恩凍蒜」，展現國民黨團結氣勢。（記者陳文嬋攝）

2022/10/10 20:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天是國慶日，前總統馬英九、前立法院長王金平今合體為國民黨高雄市長參選人柯志恩助選，馬英九再提高雄浮屍問題，酸陳其邁摀著假裝不知道，批評柯志恩沒有道理，重視事情才會解決，應該面對、解決問題，不是逃避問題。

前總統馬英九、前立法院長王金平今與國民黨高雄市長參選人柯志恩及黨籍議員到澄清湖健走，現場齊聚500人揮舞國旗，高喊「柯志恩凍蒜、國民黨加油」、齊唱「團結就是力量」等歌曲，展現國民黨團結氣勢。

馬英九肯定柯志恩學什麼、像什麼，當老師得到優良教師，還主持過節目「繞著地球跑」奪下金鐘獎，參加前都是新手，參加後變成老手，受到民眾歡迎，肯定她正派、清廉、溫和，比對手好很多。

馬英九再度提到高雄浮屍問題，他說，高雄很多人發生意外，他感到很難過，他當過台北市長，很怕有事情發生，但很怕還是要面對，他認為自殺可以防治，不是不能處理，摀著假裝不知道，批評柯志恩是沒有道理，重視事情才會解決，應該面對問題、解決問題，不是面對問題、逃避問題。

馬英九推薦柯志恩是教育心理學博士，心理衛生、防治會做得很好，最重要是能為高雄城市帶來進步，誠實、中肯才能得到人民支持，他原本很擔心柯志恩選情，今天看到許多民眾手持國旗健走，齊聚中興塔前揮舞國旗，象徵柯志恩聲勢蒸蒸日上，展現中興氣象，有機會翻轉高雄。

王金平則笑稱馬王從來沒有結過冰，沒有冰又何來破冰？這是外面製造出來的名詞，馬王一直互動非常正常，還以馬英九今年3、4月要來看他，他不只請2、3名朋友，直接邀了80、90名地方人士到他家吃飯，可見2人交情沒有問題，同心協力為台灣、國民黨奮鬥。

柯志恩掛保證馬王關係真的非常好，2人沿路有說有笑，但當有人說「王院長我愛你」，馬英九頗不以為然，這是2人唯一小小嫌隙，除此之外一切都沒有問題，她與議員們可以保證。

柯志恩說，民進黨讓台灣退步很多，民進黨執政高雄20多年，政黨一定要輪替，這是民主進步象徵，她若有機會入主市府，將以教育翻轉高雄人生活，做到市民福祉、市政監督。

柯志恩也點出國民黨真的要團結，國民黨若不團結，已經是退無可退，今天現場旗海飄揚下，是一個團結的國民黨，大家團結在中華民國的國旗之下，高度大於幫柯志恩製造選戰話題。

對於市長陳其邁助選提到前市長韓國瑜做一半落跑，柯志恩酸陳其邁念念不忘韓國瑜，尤其韓國瑜已經付出政治代價，韓市府也是認真做事的團隊，陳其邁對於前朝所做的事，應該以名符其實暖男態度，懷著感激並持續下去，才是當市長溫暖的高度。

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