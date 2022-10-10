韓國瑜高雄助選起手式 現身前議長許崑源女兒許采蓁競總

韓國瑜高雄助選起手式給前議長許崑源之女許采蓁。（記者李惠洲攝）

2022/10/10 19:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜今晚為前議長許崑源的女兒許采蓁站台，國民黨高雄市長參選人柯志恩於7點30分上台助講，據了解，韓國瑜等人先由前議員陳乃靜陪同先用餐，然後上台為許采蓁助講，柯、韓2人是否同台同框備受矚目。

許采蓁競選總部今晚成立大會，韓國瑜本尊首度高雄站台助選第一人，就是已故前議長許崑源的女兒許采蓁，吸引許多韓粉、直播主回歸，支持者外溢至民權路，引起警方一度緊張，加強疏導管制。

韓國瑜日前在臉書貼文表示，這次許采蓁的選區，由原先的6席減為5席，讓原先艱難的選情更顯膠著，但他對許采蓁非常有信心，因為看到許崑源昔日的真誠、義氣與魄力，以及在許采蓁的眼底閃耀出隱隱的光芒，相信她有志氣、更有能力接下父輩服務鄰里、為民喉舌的衣缽，從此飲水思「源」、「奧援」高雄。

他提及5年前剛接下高雄市黨部的工作，身在一個還算熟悉的城市、卻是一個完全陌生的起點，當時，是許前議長伸出第一雙友誼的手，在許堅定的身影與爽朗的笑聲裡，為他敲開一家家歡喜和善的門戶、認識一寸寸純樸豐饒的鄉土，是許議長帶領他看見了濁水溪以南的藍天，還有流淌在高雄人血液裡的俠氣。

韓國瑜高雄助選起手式給前議長許崑源之女許采蓁。（記者李惠洲攝）

韓國瑜高雄助選起手式給前議長許崑源之女許采蓁。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法