黃秋媖競總成立 疾呼支持者勿聽信「民調高、票太多」謠言

民進黨高市議員第3選區參選人黃秋媖競選總部今天上午成立，市長陳其邁（左3）和多名議員站台力挺。（記者蘇福男攝）

2022/10/10 17:08

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高市議員第3選區參選人黃秋媖今天上午成立競選總部，多個動保、弱勢及工會團體代表到場支持，市長陳其邁也站台力挺，黃秋媖強調，近來飽受「跑行程常遲到」、「民調高、票太多」的流言中傷，疾呼支持者堅定支持，不要聽信謠言。

黃秋媖的父母黃萬全、翁瑞珠都曾任高雄縣市議員，4年前黃秋媖接下傳承重擔，順利當選第3選區議員，將動保政見列為優先事項，時常舉辦活動及宣導生命教育，重視毛孩權益，成功爭取岡山寵物公園、關心燕巢動物關愛園區及寵物樹灑葬區的經營管理，贏得「動保議員」的稱號。

此次黃秋媖競選連任，今天上午10點半在岡山中山夜市舉辦競選總部成立大會，包括高市動物福利協會理事長鄭賢義、高市獸醫師公會理事長馮宗宏、嗡嗡嗡動保協會理事長龎志鵬、高縣獸醫師工會理事長陳建宏、愛狗人協會理事長顏杏娟、高市流浪動物保育協會會長趙奇華、高市蘭若護生協會釋正如師父、小太陽協會理事長郭俊男及漢翔公司工會理事長張國璋等人，均代表團體或率團到場表示支持，陳其邁也到場站台力挺。

黃秋媖感謝支持者的熱情相挺，但憂心指出，近來飽受「跑行程常遲到」、「民調高、票太多」的流言中傷，目前選情雖相對穩定，但開票前2週都有可能翻船，穩定變「穩死」，她疾呼支持者堅定支持，不要聽信謠言。

市長陳其邁（右）為黃秋媖（左）披上競選綵帶。（記者蘇福男攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法