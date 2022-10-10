馬英九︰台灣要備戰但要避戰 要謀合才有前途

前總統馬英九表示，台灣面對中國挑戰要備戰但要避戰，要謀合才有前途。（記者陳文嬋攝）

2022/10/10 17:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕前總統馬英九今南下高雄表示，台灣面對中國的挑戰，避戰與謀合是很重要的手段，台灣要備戰但要避戰，要謀合才有前途。

今天是國慶日，前總統馬英九、前立法院長王金平今與國民黨高雄市長參選人柯志恩到澄清湖健走，現場吸引500人到場，大家揮舞國旗齊喊柯志恩加油、高唱團結就是力量等歌曲，展現國民黨團結氣勢。

針對總統蔡英文國慶演說，前總統馬英九認為面對中國的挑戰，台灣要做好備戰工作是必然的，也是應該要做的，但是更重要做是避戰與謀合，他以俄烏戰爭為例，烏克蘭死了幾萬人，幾百萬人流亡國外，難道台灣希望這樣嗎？

馬英九表示，台灣與中國至少在國民黨執政那8年雙方關係非常好，簽了23個協議，他還與中國領導人習近平在新加坡見面，換句話說是可以做到避戰與謀合，如果台灣只是拚命準備打仗，到時候真的就會打仗了。

馬英九詢問現場民眾「希望台灣與中國打仗嗎？」在場民眾回答「不希望」，他說答案很清楚，台灣要備戰但要避戰，要謀合台灣才有前途。

馬英九指出，民進黨到現在都還沒有準備要跟中國對談、接觸，永遠這個樣子，將來大家嫌隙愈來愈大，很難說不打仗。馬英九說，尤其現在不論是國內或是國外專家都非常擔心兩岸之間敵意一直在累積，所以將來可能很難避免戰爭。

他認為很重要的是，民進黨政府應該趕快與中國當局展開對話，能夠消除歧見，減少戰爭發生的原因，否則的話看到烏克蘭與俄羅斯，「真的希望台灣變成烏克蘭嗎？」，在場民眾回答「不希望」，他提醒民進黨政府避戰與謀合是很重要的手段。

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