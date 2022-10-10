屏東男欠1年多房租被要求搬家 涉縱火燒屋二審判9年徒刑

屏東男欠1年房租被要求搬家，涉縱火燒屋，二審重判9年徒刑。（資料照）

2022/10/10 17:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東一名徐姓男子積欠1年多的房租，房東要求搬離，反引發徐不滿，前年3月間涉嫌在客廳內點火後逃離，火勢蔓延鄰居住戶，徐男到案辯稱屋內放滿自己的物品，不可能笨到放火燒屋，起火時他在附近市場聊天，自認有不在場證明，強調回家後才知家裡起火，高雄高分院審結，依放火罪重判徐男9年徒刑。

判決書指出，被告徐男承租屏東市巷內一棟民宅，疑因積欠1年多的房租，經房東催繳均未繳納，房東於前年3月再懇求徐男搬離，願以不追討積欠的房租為條件，請他搬離，卻引被告不滿，涉嫌在客廳走道點燃棉被燒屋，由於室內多為易燃物，火勢蔓延波及一旁的2棟房屋。

消防局調查排除電線走火、煮食不慎等因素，因案發前約40分鐘，徐男曾返回住處，但離開後不久屋內竄出火苗，火場也未發現其他火源，認定火警原因為人為點燃雜物堆、棉被導致，屏東地院審理，依火調人員、目擊者證詞，發現起火點位置有堆滿衣服、雜物、棉被，但平日並非堆放在此處。

徐男自承未與人結怨，且他的不在場證詞反覆，僅能證明他在火警當時在市場附近，高雄高分院審理後，認為被告有蓄意縱火之情，考量犯罪手段、目的、產生危害，重判9年。

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