疫情期間不敢握電扶梯扶手摔倒 高捷傳意外5人受傷

高市一名老先生因疫情期間，搭乘捷運站電扶梯時不敢握扶手而不慎摔倒，造成5人受輕傷。（資料照）

2022/10/10 12:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國慶連假搭乘高捷遊客多，今天上午傳出意外!一名老先生搭電扶梯上樓時，因疫情期間不敢握扶手，突然沒站穩跌倒，造成自己、太太及3名旅客摔傷，幸好都只是皮肉傷、無大礙。

高捷公司指出，今天上午10點46分，高雄捷運R9中央公園站傳出意外，一名67歲老先生於1號出入口搭乘電扶梯往上時，因沒站穩而跌倒，連帶拉扯到太太一起往下摔倒。

此時，站務人員發現兩人跌倒之後立刻按下緊急停止按鈕，卻因此造成站在老夫妻上方的一對年輕夫妻跟小孩子跌倒，這對年輕夫妻雖無明顯外傷，但小朋友頭部有挫傷。

意外發生後，高捷行控中心通知119，於上午11點8分將受傷旅客共5人，送往大同醫院治療，幸好均為皮肉輕傷，應無大礙。

高捷公司初步檢查現場設備，證實電扶梯並無設備異常，且現場光線充足，無濕滑現象，旅客跌倒應為個人自身因素。

高雄市長陳其邁得知後，指派捷運局吳義隆、交通局長張淑娟，前往醫院慰問傷者。

據了解，這名67歲老先生告訴高捷公司，因為現在是疫情期間，他搭電扶梯時，不敢握扶手，沒想到突然跌倒。高捷公司則呼籲，年長旅客請僅量使用電梯，避免使用手扶梯，並應緊握扶手。

高市府官員（左）慰問摔傷的老先生。（記者葛祐豪翻攝）

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