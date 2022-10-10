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    首頁　>　高雄市

    陳其邁出席聯合競總成立火力全開 批韓國瑜落跑市長還停工輕軌

    陳其邁參加聯合競總成立火力全開，批韓國瑜落跑市長還停工輕軌。（記者黃良傑攝）

    陳其邁參加聯合競總成立火力全開，批韓國瑜落跑市長還停工輕軌。（記者黃良傑攝）

    2022/10/10 13:02

    〔記者黃良傑／高雄報導〕民進黨高雄市長陳其邁、議員參選人湯詠瑜聯合競選總部今天成立，「暖男」陳其邁火力全開，強調市政建設不分藍綠，批4年前韓國瑜當選後，開公聽會不理專家學者建議，竟把輕軌停工，一拖2年，還市長只做一半就落跑，他只好2年當4年做、拼進度，仍有國民黨議員反對蓋，不時質問他輕軌若有問題，要不要下台？陳其邁強調遇問題要解決，市政做不好市長當然負責。

    陳其邁說，城市建設是許多人不分黨派，共同合作打拚的結果，輕軌2年到博愛路、愛河之心，明年輕軌就可以成圓；話鋒一轉，陳其邁指4年前韓國瑜當選，他第一時間打電話給韓市長祝福，也呼籲市民支持其邁也要挺韓，支持他好好把市政做好，因為市長做得好，就是市民的福氣，不分黨派才對。

    沒想到韓當選市長後，就把輕軌停工，一拖就是2年，韓還做到一半落跑，經過市長罷免、補選，他補選上任後，只剩2年拼進度，另外他也分享，捷運局有一名同仁辛苦趕工，待啓用時帶妻兒一起搭輕軌，孩子得知是爸爸的努力，連連歡呼「爸爸真偉大」。

    陳其邁表示，自己和綠議員參選人湯詠瑜一樣，從小在前金、新興、苓雅區長大，小學唸過建國國小、苓洲國小、新興國，國中唸苓雅區的道明中學，見證高雄的過去及城市的繁華變化，推薦台美雙律師的湯詠瑜，她的父親湯金全律師參與過民主改革和過程，貢獻很大，同樣是律師的女兒投入選舉，繼續為高雄城市打拼。

    陳其邁參加聯合競總成立火力全開。（記者黃良傑攝）

    陳其邁參加聯合競總成立火力全開。（記者黃良傑攝）

    民進黨高雄市長陳其邁、議員參選人湯詠瑜聯合競選總部今天成立。（記者黃良傑攝）

    民進黨高雄市長陳其邁、議員參選人湯詠瑜聯合競選總部今天成立。（記者黃良傑攝）

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