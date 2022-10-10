高雄國慶升旗 陳其邁稱「我們都是台灣人」、兩度喊「中華民國生日快樂」

高市府今天在四維中心前，舉辦國慶升旗典禮。（記者李惠洲攝）

2022/10/10 09:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是111年國慶日，高市府一早在市府四維中心前，舉辦升旗典禮，高雄市長陳其邁致詞時稱「我們都是台灣人」，並兩度喊「中華民國生日快樂！」

高市府今天的升旗典禮，邀請「雲之彩民族舞蹈團」表演有氧搏擊，還有立志中學軍儀隊的操槍表演，接著由高雄市民管樂團演奏國歌及國旗歌，四維國小合唱團領唱國歌，吸引數百民眾參加。

軍方今天也大陣仗派出海軍艦隊指揮部少將馮國維、陸軍第八軍團指揮部上校許如婷、海軍陸戰隊指揮部上校曹裕鑫、南部地區後備指揮部上校藍峯、高雄市後備指揮部上校梅晉學，到場參加升旗典禮。

唱完國歌後，陳其邁上台致詞，他表示，今天是中華民國111年國慶日，大家齊聚市府廣場，參加國慶升旗典禮，「一起用高雄人的熱情，迎接中華民國生日快樂！」無論任何黨派、不論先來後到，共同守護我們的家園。

他說，數十年來，流動在我們的血液裡的民主、自由，使我們堅定擁護這片土地，「我們都是台灣人，我們都是高雄人，我們以台灣為榮，以高雄為榮！」

陳其邁表示，今年來，我們國家仍然面對諸多挑戰，依舊在新冠疫情威脅下，也依舊在中國的武力威脅下，他特別感謝醫護同仁與辛苦的防疫人員，也感謝議會支持市府配合中央的紓困措施，讓市民能夠回歸正常生活。

陳其邁更感謝所有的國軍弟兄姐妹，在面臨中國實彈射擊威脅時，站在國防最前線，保護中華民國的安全。更進一步呼籲大家，「共同團結一致，做國軍弟兄姐妹最堅強的後盾！」

針對高雄的建設，陳其邁重申市府團隊2年拼4年，加速產業轉型，迎來台積電及半導體科技產業，接軌國際供應鏈；年底前，高雄市社區關懷據點也會達到520處；並開始課徵囤房稅，以屯房稅的稅基來擴大租金補貼，同時大幅度興建社會住宅，預計以15000戶為目標等。

陳其邁最後強調:「高雄正在進步，感謝所有市民，在高雄動起來的進程中，並肩作戰」，我們會繼續努力，永不鬆懈，讓我們以高雄為榮，也特別利用國慶日升旗典禮，跟所有市民朋友，「大家共同祝福中華民國生日快樂！」

陳其邁（右一）率市府局處首長，唱國歌並向國旗致敬。（記者李惠洲攝）

高市府國慶升旗典禮，吸引數百民眾參加。（記者李惠洲攝）

陳其邁手持國旗與小朋友合照。（記者李惠洲攝）

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