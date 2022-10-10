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    台灣設計展連假2天狂吸百萬人 陳其邁喊「你不來，那你還在等什麼?」

    國慶連假前兩天，台灣設計展吸引近百萬人潮 。（記者葛祐豪翻攝）

    國慶連假前兩天，台灣設計展吸引近百萬人潮 。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/10/10 09:15

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國慶連假高雄人潮爆棚!台灣設計展前兩天湧入近百萬參觀人次，6成是外縣市民眾，帶動全高雄的飯店總訂房率突破8成，高雄市長陳其邁今早受訪時，對外縣市民眾喊話說「你不來，那你還在等什麼?」

    台灣設計展席捲全台，自9月30日「設計中島」開放登島後，精彩有趣又好玩的十大展覽，好評口碑不斷，網路上分享與推薦一篇篇，吸引全台民眾朝聖。

    高雄市副市長史哲表示，前天國慶連假首日，約有47萬人搶登「設計中島」和周邊場域活動，昨天也有48萬人來到駁二與「設計中島」，總計前兩天狂吸約95萬人潮!雖然昨晚有一陣雨勢，但也不減大家興致，把握假期感受滿滿台灣設計力與高雄港灣的無敵海景。

    透過電信公司的數據統計分析，國慶連假的前兩天，到「設計中島」參觀的民眾，約有4成是高雄本地的市民，其餘6成自全台灣各地，加上「龍貓隧道」輕軌幾乎班班客滿，帶動了連假高雄飯店住房率，愛河灣周邊旅店訂房率高達9成5，有多間飯店更一房難求，全高雄的飯店總訂房率更突破8成。

    對此，高雄市長陳其邁表示，台灣設計展第一天吸引47萬人，第二天吸引48萬人，到今天應該會總共吸引超過百萬人次，參加台灣設計展。事實上，在中島區有10個展區，各有不同的主題、特色，因為在高雄港旁邊，高雄港過去是經濟中島，這次藉由設計家的創意，讓經濟中島蛻變成設計中島。他相信這絕對是歷年來最精采、最有創意的設計展，陳其邁也呼籲所有的外縣市的朋友，「你不來，那你還在等什麼?」

    除了「設計中島」，高市府也在駁二規畫嬉啤派對、植地市集、型農市集，更將場域延伸到衛武營，歡迎民眾把握連假最後一天，搭捷運、輕軌暢遊高雄！

    國慶連假前兩天，台灣設計展吸引近百萬人潮 。（記者葛祐豪翻攝）

    國慶連假前兩天，台灣設計展吸引近百萬人潮 。（記者葛祐豪翻攝）

    台灣設計展連假2天人潮爆棚，高雄市長陳其邁喊話歡迎民眾快來參加。（記者李惠洲攝）

    台灣設計展連假2天人潮爆棚，高雄市長陳其邁喊話歡迎民眾快來參加。（記者李惠洲攝）

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