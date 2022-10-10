檳榔攤30公分鐵窗遭破壞 賊展「縮骨功」侵入行竊

張男剪破檳榔攤鐵窗30公分，如「縮骨功」般鑽入偷走香菸30條及現金1000元。（讀者提供）

2022/10/10 08:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，鳳山區1間檳榔攤遭竊賊以油壓剪破壞鐵窗長寬30公分，再猶如「縮骨功」般鑽入，偷走香菸30條及現金1000元，總計損失31000元，警方循線將張男查緝到案，竊得香菸已變賣換現，均已花用完畢，警訊後將他依竊盜、毀損罪嫌送辦。

警方今表示，鳳山區鳳林路1間檳榔攤劉姓男子於10月6日早上6時許，準備開店營業時，發現遭人破壞鐵窗侵入行竊，經清點店內財物發現香菸30條及零錢現金1000元遭竊，共計損失31000元。

鳳山警分局成功派出所獲報後，立即到場勘查、採證，並依規定受理偵辦，經警方擴大調閱週邊監視器影像畫面，發現竊賊利用店家夜間無營業時段，先竊取車牌懸掛於自己機車，清晨4時許騎乘懸掛失竊車牌的機車，到鳳山區鳳林路1間檳榔攤。

警方查出竊賊先以油壓剪破壞鐵窗，剪下長寬30公分空間，再宛如「縮骨功」般，鑽入檳榔攤內行竊，得手香菸30條及零錢現金1000元後，再騎乘懸掛失竊車牌機車，載運贓物逃離現場。

警方循線查出張姓男子（57歲）涉有重嫌，在掌握他的行蹤後，10月7日前往仁武區八德西路將張男查緝到案，查扣犯案工具油壓剪1支。

警方調查，張男到案坦承犯行不諱，供稱竊得香菸已變賣成現金，所得現金均已花用完畢，警訊後前天將他依竊盜、毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方查扣油壓剪1支。（讀者提供）

張男剪破檳榔攤鐵窗30公分，如「縮骨功」般鑽入偷走香菸30條及現金1000元。（讀者提供）

張男剪破檳榔攤鐵窗30公分，如「縮骨功」般鑽入偷走香菸30條及現金1000元。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法