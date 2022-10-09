高雄人好忙！ 旗后商圈10/15舉辦旗津海岸星光野餐趴

旗津道沙灘酒店現場販售獨家海味餐盒，並推出專屬住房方案贈網美野餐包及市集券。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/09 21:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄人真的好忙！雙十連假還沒結束，就在想下星期可去哪裡玩，旗后商圈將於10/15下午跟晚上，在旗津廟前路1巷旁草地廣場舉辦「天涼好個Chill、旗津海岸星光野餐趴」，免費提供場地邀親子同樂、還有機會獲市集券。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說明，本次活動與旗津道沙灘酒店、旗后觀光市場合作，主打「溫馨親子風」，邀請沁人聲樂團及專精夏威夷曲風的小編烏克麗麗演出，讓大家在輕鬆悠揚的演奏中，吹著海風享受野餐時光。

此外，現場報名親子著色PA及趣味活動，還有機會獲得6張面額50元的「市集券」，可至合作店家及攤商使用，晚上則有孩子們最喜歡的療癒系「角落小夥伴」動畫透過戶外大螢幕播放，邀請大家來旗津共度美好周末假期，創造親子間幸福回憶。

旗津道酒店所屬星享道酒店集團整合長周憲璋，感謝市府及在地組織對旗津投注許多資源，舉辦多場人氣活動提振觀光產業。

他指出，旗津道沙灘酒店從7月開始至今，訂房數較去年同期成長五倍，營收更成長六倍，為響應「天涼好個Chill」活動，酒店除現場販賣獨家海味餐盒外，還特別推出「帶角落小夥伴一起去野餐」住房專案，當天入住家庭房或雙人房皆可獲得市集券、網美野餐包等精美小禮，還可享有野餐區VIP位置、專人陪伴小朋友看戶外電影等福利，讓家長喘息輕鬆參與特色景點導覽。

高市經發局長廖泰翔表示，市府長期輔導在地商圈改造、發展特色，今年因受疫情影響，在旗津亦投入資源辦理多場行銷活動，活絡在地觀光與消費。他呼籲，本次旗后商圈舉辦的天涼好個Chill活動以親子共遊為主題，邀請大家共襄盛舉，深入體驗旗津海港的熱情與悠閒，藉由親子活動讓家庭關係幸福增溫。

旗津海岸星光野餐趴邀請在地的沁人聲樂團，帶來輕鬆悠揚的阿卡貝拉表演。（記者王榮祥翻攝）

旗津海岸星光野餐趴邀請小編烏克麗麗樂團，以夏威夷曲風陪伴大家享受野餐時光。（記者王榮祥翻攝）

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