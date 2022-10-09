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    國慶連假熱鬧登場 今年最後1場高雄岡山籃籗會邀皮影戲迎賓

    今年最後1次岡山籃籗會盛會今天傍晚6點熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

    今年最後1次岡山籃籗會盛會今天傍晚6點熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

    2022/10/09 20:14

    〔記者蘇福男／高雄報導〕今年最後1次岡山籃籗（音ㄓㄨㄛˊ或ㄎㄨㄛˋ）盛會，今天傍晚6點熱鬧登場，大批民眾不到5點即迫不及待入場，彌陀永興樂皮影劇團現場演出皮影戲迎賓。

    岡山籃籗會為古早趕集活動，源於1726年之後，壽天宮媽祖廟成為籃籗會的發源地，每年照例舉辦3次，分別為農曆3月23日媽祖生、8月14日中秋節前夕及9月15日義民爺祭，每次活動為期1天半，延續至今已有近300年歷史，是全台碩果僅存的大型傳統廟會市集活動。

    籃籗會近2年因疫情被迫停辦，今年第1場活動也因疫情吃緊臨時喊卡，第2場活動在上個月中秋節前夕如期登場，吸引大批民眾扶老攜幼逛街採買，事後公所統計約湧入10萬人潮。

    今年最後1次籃籗會從9日下午6點至10日晚上12點舉行，活動現場一樣劃分為百貨、花市與美食區，共有500個攤位分布在長達1.2公里的河華路、巨輪路段擺攤叫賣，由於正值國慶連假，大批民眾不到5點即迫不及待入場逛街採買，熱鬧滾滾。

    岡山區公所並透過岡山社區大學邀請彌陀「永興樂皮影劇團」現場演出皮影戲迎賓，永興樂前兩任團長張新國、張英嬌兄妹，和現任團長張信鴻搭配現場製作皮影戲偶，和2本著作《牽影戲情》、《偶的四句聯》，向民眾介紹永興樂皮影劇團發展歷史。

    預計明年開張營運的高醫岡山醫院，也把握機會設攤宣傳，現場熱鬧滾滾。

    傳承5代的彌陀「永興樂皮影劇團」現場演出皮影戲迎賓，張新國老師傅示範皮影戲偶雕刻技法。（記者蘇福男攝）

    傳承5代的彌陀「永興樂皮影劇團」現場演出皮影戲迎賓，張新國老師傅示範皮影戲偶雕刻技法。（記者蘇福男攝）

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