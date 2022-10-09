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    搶國慶連假商機 高市農業局推「吉10型樂」型農市集

    高市府農業局推出「吉10型樂」型農市集受歡迎。（市府提供）

    高市府農業局推出「吉10型樂」型農市集受歡迎。（市府提供）

    2022/10/09 20:01

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕2022台灣設計展在高雄，國慶連假吸引大批人潮，市府農業局於駁二特區大義街，推出「吉10型樂」型農市集，主打50家型農品牌，搭配小地藝術日團隊以鳳梨為主題「拾佳八」裝置藝術，並推出食農教育及手做課程等，展現高雄十年農業設計力。

    農業局表示，這次邀請「艾登職人手作」為這次台灣設計展籌劃多項產品全新亮相，由土芭樂做成泡芙餡推出「土芭樂寒天泡芙」、貴妃芒果乾製作「貴妃芒果饅頭」，並與型農陳郁芸合作，以醃菜余記人氣產品酸白菜，研發製作「酸白菜包子」。

    此外，「寶島第一味」推出市長陳其邁致贈美國前國務卿龐皮歐伴手禮「一起醉」清酒，每瓶酒製程需使用12公斤玉荷包，以及市集常勝軍「酒釀玉荷包香腸」迎接連假人潮。型農市集不僅有農產展售，還有小地藝術日團隊以鳳梨為主題的「拾佳八」裝置藝術、食農教育及手做課程等豐富活動，現場吸引親子、文青族群報名參加。

    農業局長張清榮說，型農市集邀集來自高雄各地型農共同展出，與民眾分享美味、安全又道地的高雄好物，歡迎民眾來市集體驗型農大聯盟的優質產品及觀賞藝術作品「拾佳八」的創作成果展，透過型農現場介紹與交流互動，讓民眾更認識高雄農業的特色與價值。

    農業局也推出「好友集點樂」活動，民眾在市集內單筆消費每滿100元贈點數1枚，集滿3枚、8枚或15枚，可獲得1次抽獎機會，點數擇1兌換，獎項包括生活家電、3C周邊、農特產加工品、飯店餐飲券等多樣豐富好禮，抽完為止。

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    市府農業局推出「吉10型樂」型農市集受歡迎。（市府提供）

    市府農業局推出「吉10型樂」型農市集受歡迎。（市府提供）

    市府農業局推出「吉10型樂」型農市集受歡迎。（市府提供）

    市府農業局推出「吉10型樂」型農市集受歡迎。（市府提供）

    市府農業局推出「吉10型樂」型農市集，主打50家型農品牌，搭配小地藝術日團隊以鳳梨為主題「拾佳八」裝置藝術，推出食農教育及手做課程等。（市府提供）

    市府農業局推出「吉10型樂」型農市集，主打50家型農品牌，搭配小地藝術日團隊以鳳梨為主題「拾佳八」裝置藝術，推出食農教育及手做課程等。（市府提供）

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