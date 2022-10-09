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    見率眾持械討債他持刀反抗刺中債主 法官認定「正當防衛」無罪

    王姓男子見率眾持械討債，持刀反抗刺中債主，高雄地院及高雄高分院法官均認定「正當防衛」無罪。（資料照）

    王姓男子見率眾持械討債，持刀反抗刺中債主，高雄地院及高雄高分院法官均認定「正當防衛」無罪。（資料照）

    2022/10/09 19:50

    〔記者黃良傑／高雄報導〕李姓、王姓男子發生債務糾紛，王男於前年2月間涉嫌率另2名男子，趁李熟睡之際闖入，企圖挾持李男，李男持折疊刀抗拒，雙方扭打時王男右胸遭刺，王男反控李傷害，附帶民事求償50萬元，一審高雄地院認為李男「正當防衛」，獲判無罪，檢方上訴，高雄高分院也認定「正當防衛」，再判無罪，民事也判決免賠確定。

    判決書指出，高雄李男、王男有金錢糾紛，王於前年2月得知李男在友人住處，立即率吳姓、項姓男子前往，涉嫌持鐵棒闖入住處，不斷毆打李男的頭、腳，同時脅迫李男企圖強押上車，李男拚命反抗，因打不過3人，拿出摺疊刀喝斥「你們別再過來了」。王男仍拿起鐵棒持續攻擊，雙方扭打一起，混亂中，李男的折疊刀刺中王男的右胸，王受傷逃離並報警，送醫搶救後，發現肺葉、橫膈膜撕裂傷等狀況，檢方依傷害罪嫌起訴李男。

    李男被告向法官喊冤，辯稱曾被王男等人騙去公墓毆打，見對方手拿鐵管，來勢洶洶，還企圖將他押走，因一時害怕才掏出折疊刀嚇阻、防身，不料，王男仍衝過來打他，2人扭打一起後跌倒，手上的刀子不慎刺入王的胸口，堅稱只是自我防衛而已，一審法官採信，判他「正當防衛」無罪，檢方上訴。

    法官傳喚在場吳、項男作證，認定3人未獲屋主同意，闖進李男的所在處所，除毆打他外還企圖押上車，即使李男持刀反抗，王男等人也未鬆手，法官認為王男等3人不法侵害在先，李男若不持武器反擊，不足以確保自己安全，況且王男受傷離開後，被告就停止回擊動作，一、二審均認定「正當防衛」，判決無罪。

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