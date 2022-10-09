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    首頁　>　高雄市

    中國禁石斑魚輸入 養殖業者發豪語：品質好的台灣人先吃

    大人、小孩都想摸摸龍虎斑。（記者洪臣宏攝）

    大人、小孩都想摸摸龍虎斑。（記者洪臣宏攝）

    2022/10/09 16:21

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕中國6月禁止石斑魚輸入，台灣養殖業者以高品質搶攻國內市場，林園水產養殖協會第四產銷班今天舉辦「石斑魚嘉年華」民眾得以深入養殖場看活跳跳龍虎斑，小朋友怯生生撫摸著魚皮、大玩餵食秀，對一切感到新奇。業者說，未來要拉近養殖場與餐桌距離，「品質好的，台灣人先吃！」

    第四產銷班在「魚社長」養殖場舉行嘉年華會，包括阿弟水產、佳鮮石斑、湧泉海洋等知名在地品牌共襄盛舉。現場準備親子闖關遊戲及生態導覽，而民眾最期待的就是進入養殖場一窺堂奧，小朋友驚叫連連；美食不可或缺，有豪華海鮮粥、鮮蝦及20元龍虎斑魚湯供選擇，讓人大快朵頤。

    第四產銷班班長蘇德威指出，中國禁止石斑魚輸入後，許多業者回過頭來經營國內市場，分散外銷的風險；中上等級的餐廳也會使用龍虎斑，走向在地化、特色化食材。

    小家庭增多，消費者慢慢改變吃魚「吃整尾」、「現撈」觀念，業者為了符合需求，改採小包裝、真空冷凍；蘇德威說，國人現在對台灣產地很有親切感，不一定非進口貨不買，而網路行銷的盛行，民眾可以透過網路了解養殖過程、下訂單，拉近了消費者與養殖場的距離。

    市長陳其邁今年6月間也曾參與林園水產養殖協會行銷會，當起賣魚郎賣起石斑魚等，蘇德威說，未來將繼續舉辦相關教育、體驗、創造親子回憶活動，讓大家更認識養殖業努力，也把人帶進林園活絡地方觀光產業。

    小朋友怯生生地上前摸龍虎斑。（記者洪臣宏攝）

    小朋友怯生生地上前摸龍虎斑。（記者洪臣宏攝）

    豪華海鮮粥令人垂涎。（記者洪臣宏攝）

    豪華海鮮粥令人垂涎。（記者洪臣宏攝）

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