高雄高工學生創作偵測清除福壽螺卵機 奪高職生創造力競賽冠軍

高雄高工電學生設計能自動清除福壽螺的「螺生門」，奪得全國高職學生團隊技術創造力培訓與競賽冠軍。（教育局提供）

2022/10/09 16:07

〔記者方志賢／高雄報導〕台灣許多耕種水田常遭外來種福壽螺入侵，高雄高工學生創作自動偵測清除福壽螺卵機的「螺生門」，有效達環境保育目的，在全國高職學生團隊技術創造力培訓與競賽，擊敗全國160所高職參賽學校贏得冠軍，另兩隊分獲季軍與佳作。

全國高職學生團隊技術創造力培訓與競賽，10月1日、2日在臺師大舉行，在比賽的13個小時，參賽隊伍利用大會給的飛機木、珍珠板等材料，製作出符合題目與情境的作品。

高雄高工電圖、電子、資訊、圖傳四科學生蔡依凌、林昱豪、楊心和、黃倪倪組成「你說的都」隊，設計能自動清除福壽螺的「螺生門」，以特殊的紅外線偵測系統，透過來回轉動與上下檢測，確保每顆福壽螺卵都能被發現並清除，作品發想實現表現優秀。

參賽學生希望設計出的作品，未來能運用在農事、環境保護上，幫助農民守護農作物，減輕工作負擔，也為守護台灣本土物種盡一分力。

另一組由資訊科王志偉老師、蔡振貴老師共同指導的「口罩要戴好」隊伍，陳鈺妃、甘鈺立、蕭安琪、鄭舒凡同學，靠著專業與創意贏得季軍殊榮。「天馬行空2」則是電圖科與圖傳科的組合，分別為許庭睿、劉泰麟、李哲旻與傅貞雲同學，也拿到佳作的亮眼成績。

高雄高工電學生設計能自動清除福壽螺的「螺生門」，奪得全國高職學生團隊技術創造力培訓與競賽冠軍。（教育局提供）

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