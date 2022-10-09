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    內惟藝術中心10/22起階段性開放！ 李雨蓁：距輕軌C21A站僅300公尺

    內惟藝術中心10/22開放，距離輕軌龍貓隧道不遠。（翻攝好過日）

    內惟藝術中心10/22開放，距離輕軌龍貓隧道不遠。（翻攝好過日）

    2022/10/09 15:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕臉書社群高雄好過日今預告，內惟藝術中心將於10/22起階段性開放，距離輕軌C21A內惟藝術中心站僅約300公尺，徒步3到4分鐘就可抵達。

    好過日理事長、台灣基進高雄鳳山區議員參選人李雨蓁說明，日前高雄電影節官網已經排上內惟藝術中心節目，首檔電影排在10/22週六，直到10/30週日，內惟藝術中心天天都有電影場次播放，目前看到開放的會有兩廳。

    李雨蓁進一步介紹內惟藝術中心，是由高美館、高史博、電影館三館共同規劃佈展，除電影館經營影廳外，其餘展場尚未有開放消息，將會採取分區開放方式讓民眾體驗。

    目前進行的台灣設計展，也尚未安排在內惟藝術中心策展，不過高美館將在10月22日盛大推出minä perhonen／皆川明 つづく特展，請到日本知名平面設計師葛西薰擔任主視覺設計、載譽法國的日本建築師田根剛、為高美館場域規畫8大主題空間，與設計師品牌minä perhonen聯手，完整展現品牌27周年發展脈絡。

    李雨蓁表示，輕軌通車後，北高雄民眾可以從捷運凹子底站出站，於C24愛河之心站轉乘輕軌，一路經過C21美術館站、C21A內惟藝術中心站，再到C18鼓山站徒步可達的中都磚窯廠，C14哈瑪星站周邊的貿易商大樓、紅磚街屋、愛國婦人會館等老建築。

    重頭戲從C12駁二大義站串連設計中島，繼續到C8高雄展覽館站還能逛城市書展，或到也是新開幕的喜樂時代影城參加高雄電影節，現在到月底，隨時搭上輕軌來趟高雄設計之旅吧。

    內惟藝術中心10/22開放，距離輕軌C21A內惟藝術中心站僅約300公尺。（翻攝好過日）

    內惟藝術中心10/22開放，距離輕軌C21A內惟藝術中心站僅約300公尺。（翻攝好過日）

    內惟藝術中心10/22開放！（記者王榮祥翻攝）

    內惟藝術中心10/22開放！（記者王榮祥翻攝）

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