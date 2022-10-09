水利署高官涉擦撞男大生致癱瘓 判賠1081萬

水利署高官被控開車擦撞男大生，二審高雄高分院仍判賠上千萬元。（資料照）

2022/10/09 14:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕經濟部水利署鄒姓高階主管於6年前，駕車轉彎疑未讓直行車，擦撞何姓男大生機車致重傷，男大生腦部重擊，至今生活仍無法自理，刑事判決鄒男過失傷害6月徒刑，得易科罰金定讞，民事部分一、二審均判賠千萬，高雄高分院審理後，扣除何男已領取的218萬強制險理賠外，被告還應賠何男、何男父母共1081萬餘元，可上訴。

判決書指出，2016年5月間，被告鄒男駕駛自小客行經高市清豐二路、土庫一路口時，與機車騎士何姓男大生發生車禍，何男腦部受創、足踝開放性骨折，何男送醫搶救雖無生命危險，但卻意識不清，失能生活無法自理，何抽血酒測換算約為每公升0.05毫克，由於殘留酒精成分原因很多，如採血前用酒精消毒、醣類食物、飲料經消化後，也可能產生少量醇類，法官判定不一定是飲酒造成。

車禍肇因經鑑定委員會調查後，認定被告鄒男轉彎車未禮讓直行車，路權屬男大生，故何男無肇事因素，依過失傷害判刑鄒男6月、得易科罰金，鄒上訴二審維持原判定讞；民事部分，因車禍造成男大生無法生活自理，包含醫藥費、看護費等，男大生求償1000多萬元，父母也因痛苦不堪與精神折磨，憤向被告各索賠200萬元精神慰撫金。

高雄地院認為何男的後半生需以輪椅代步，需依靠專人全日照護，依國人男性餘命77歲計算，估算還有54年生存期，判鄒男必須給付看護費、醫藥費等，共1000萬2286元，並需賠償何男雙親各150萬慰撫金，合計1300萬餘元，被告不服上訴，主張何男體內驗出酒精反應，此外，因他的汽車B柱嚴重凹陷，被告反懷疑機車車速應該很快，也應負過失責任。

二審認為因無法依鄒汽車坂金凹陷程度，換算機車肇事前的車速，鑑定車禍肇責確定因鄒男轉彎車未禮讓直行車，駁回被告上訴，維持原判賠償千萬餘元。

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