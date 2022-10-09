設計中島湧進47萬人次 高捷、輕軌加開班次、延長營運

台灣設計展設計中島與鄰近的駁二特區湧進大批民眾。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/09 13:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕2022台灣設計展湧進47萬人次!高市捷運局今喊話，鼓勵民眾多搭乘捷運或輕軌，可避免塞車與找不到停車位的困擾，國慶連假期間捷運及輕軌都會加開班次，營運時間也分別延長至24:00及23:30。

捷運局長吳義隆表示，國慶連假3日，高雄熱鬧滾滾，昨日輕軌運量44828人次，直逼上一波最高運量8/14台灣文博會期間約5萬；捷運運量173765人次則是農曆過年突破20萬運量以來今年度之次高運量。

他表示，欲參加台灣設計展在高雄、吉10型樂型農市集及嬉皮派對等相關活動的民眾，可多利用捷運與輕軌，其中輕軌將加開班次且延長營運時間23:30，24:00時在C12駁二大義站有配合活動的最後一班車，歡迎民眾多加利用。

輕軌自13:00~22:00間，最小班距約10分鐘，其餘時段則為15分鐘班距，並將視人潮狀態機動加密列車班距載運，車站現場均配有站務服務人員並透過車廂廣播引導參加民眾至對應車站下車。

吳義隆指出，今天是連假第二天，有機會再創高運量，在此呼籲旅客，多利用大眾運輸工具抵達景點，如為參觀台灣設計展設計中島，散場階段可分散至O1西子灣站、O2鹽埕埔站及C12駁二大義站離場，以節省等待時間。

如要到輕軌美術館路段龍貓隧道拍攝美景，請記得口訣：最佳拍攝點，車站行穿前，切莫進軌道，違法又危險。如擅入軌道區拍攝，最高可罰7500元。

捷運局也提醒旅客，輕軌C20-C24路段正式開通試營運，市府推出「輕軌C21A-C24路段免費搭乘」好康服務，自即日起至12月18日止，只要在C21A內惟藝術中心站至 C24愛河之心站間上車搭乘免費（感應電子票證不扣款，系統會給予自動免扣款判定）」，歡迎大家免費體驗。

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