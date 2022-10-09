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    首頁　>　高雄市

    不滿狗咬遙控飛機 拿BB槍射傷引爆衝突

    鄧男試圖阻止唐男離開，未料他加速離去。（取自「爆料公社」）

    鄧男試圖阻止唐男離開，未料他加速離去。（取自「爆料公社」）

    2022/10/09 12:59

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區河堤路萬大模型直升機飛行場驚傳唐姓男子持BB槍射傷狗，蔡姓飼主及鄧姓友人上前理論，當鄧男拉住車門阻止離去時，唐男竟加速駕車離去，造成鄧男受傷，警方今天將唐男約談到案，他說因為狗咬他的遙控飛機，才會開BB槍驅趕，警方訊後將他送辦。

    網友在臉書樹群網站「爆料公社」貼出圖文及影片，圖中有隻寵物狗身上滲血，染紅了白色狗毛，還有動物醫院的畫面；影片則令人怵目驚心，鄧姓男子拉著一輛自小客車車門，試圖阻止駕駛離去，只見車子急於離開現場，加速逃逸，鄧男追趕不及。

    網友文中指出，在公園拿BB槍射狗，飼主上前攔人就落跑，他說，射狗的人聽說是郵局員工，已經報警處理，文末標註「車上放槍，意圖不軌」。

    林園分局指出，8日下午3時40分接獲報案，大寮區河堤路二段萬大模型直升機飛行場有人持BB槍射傷狗，蔡姓飼主報案指出，他的小狗遭自小客駕駛持BB彈射傷，狗左腿部上方有一傷口，蔡男鄧姓友人發現欲上前理論時，遭男子駕車逃逸時擦撞到，致鄧男左手臂挫傷，蔡男提出毀損，鄧男提出傷害告訴。

    在郵局上班的31歲唐男上午到案，他應訊時指出，小狗沒用繩子拴住，根本沒人管，還跑去咬他的遙控飛機，才會持BB槍驅趕；他說，包括飼主等數人上前對他吼「衝三小！」因擔心不測才想快點離開現場。警詢後依毀損、傷害罪及社會秩序維護法移送偵辦，另依動保法函動保處裁處。

    小狗滲血染紅了狗毛。（取自「爆料公社」）

    小狗滲血染紅了狗毛。（取自「爆料公社」）

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