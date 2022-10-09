為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    楊秋興可再喝采一回！ 陳其邁︰預計年底可還債100億

    高雄市長陳其邁透露，如果順利今年底可能累積還債達到百億元。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁透露，如果順利今年底可能累積還債達到百億元。（記者李惠洲攝）

    2022/10/09 12:50

    〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興日前稱讚高雄市長陳其邁上任2年來，財政不但零舉債、前後更還了70億元債務，值得市民喝采；陳其邁在旗津後援會致詞時透露，如果順利今年底可能還債到100億元。

    高市財政局長陳勇勝證實，確實有機會朝這目標（累積還債百億元）邁進，並進一步指出今年市府很有可能再次寫下「零舉借」（去年零舉借、還結餘0.28億）紀錄，但實際情況仍要等年底結算才能確認。

    楊秋興8月下旬發文指出，高雄市政府是全國財政最困難的院轄市，先前歷任市長多大筆舉債；他和以前一位秘書聊天時，得知陳其邁從前年8月就任以來，財政不但零舉債、更還了58億元，且本月份又還了12億，前後共還70億元。

    楊秋興當下有點懷疑，打電話向以前縣府同仁詢問並得到證實，內心感動之餘，特別寫臉書為陳其邁喝釆。

    陳其邁事後受訪時證實，市府在110年度結算是零舉債、還結餘0.28億，更清還舊債，2年累計清償了70億，他強調「我們一方面招商引資，推動重大建設，另方面也嚴守財政紀律，改善高雄財政，市府同仁都非常努力」。

    陳其邁說明，以去年來講，高雄全年營業銷售總額就達到5.5兆元，比前一年足足增加23％、約1兆元左右，有好的經濟發展，財政狀況自然就會改善，市府透過擴大投資，繁榮經濟，逐步挹注財政，包括負債清償跟整體財政狀況改善。

    陳其邁在旗津後援會成立大會上再度提到還債這件事，他透露如果順利、高市府今年底前有可能累積還債到100億元；財政局長陳勇勝則證實，確實有機會朝這目標努力，但還是要等年底結算才能確認。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    廢墟變公園挺藍里長改挺陳其邁 柯志恩：尊重
    2022/10/09 11:41

    廢墟變公園挺藍里長改挺陳其邁 柯志恩：尊重
    高市長選舉電視辯論會時間敲定 11/12下午舉行
    2022/10/09 11:36

    高市長選舉電視辯論會時間敲定 11/12下午舉行

    3都豪宅聚落大比拚
    楊秋興肯定高市府2年還債70億 陳其邁證實
    2022/08/26 12:45

    楊秋興肯定高市府2年還債70億 陳其邁證實
    肯定高雄市府2年還債70億 楊秋興：陳其邁值得市民喝采
    2022/08/25 20:22

    肯定高雄市府2年還債70億 楊秋興：陳其邁值得市民喝采
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播