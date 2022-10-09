楊秋興可再喝采一回！ 陳其邁︰預計年底可還債100億

高雄市長陳其邁透露，如果順利今年底可能累積還債達到百億元。（記者李惠洲攝）

2022/10/09 12:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興日前稱讚高雄市長陳其邁上任2年來，財政不但零舉債、前後更還了70億元債務，值得市民喝采；陳其邁在旗津後援會致詞時透露，如果順利今年底可能還債到100億元。

高市財政局長陳勇勝證實，確實有機會朝這目標（累積還債百億元）邁進，並進一步指出今年市府很有可能再次寫下「零舉借」（去年零舉借、還結餘0.28億）紀錄，但實際情況仍要等年底結算才能確認。

楊秋興8月下旬發文指出，高雄市政府是全國財政最困難的院轄市，先前歷任市長多大筆舉債；他和以前一位秘書聊天時，得知陳其邁從前年8月就任以來，財政不但零舉債、更還了58億元，且本月份又還了12億，前後共還70億元。

楊秋興當下有點懷疑，打電話向以前縣府同仁詢問並得到證實，內心感動之餘，特別寫臉書為陳其邁喝釆。

陳其邁事後受訪時證實，市府在110年度結算是零舉債、還結餘0.28億，更清還舊債，2年累計清償了70億，他強調「我們一方面招商引資，推動重大建設，另方面也嚴守財政紀律，改善高雄財政，市府同仁都非常努力」。

陳其邁說明，以去年來講，高雄全年營業銷售總額就達到5.5兆元，比前一年足足增加23％、約1兆元左右，有好的經濟發展，財政狀況自然就會改善，市府透過擴大投資，繁榮經濟，逐步挹注財政，包括負債清償跟整體財政狀況改善。

陳其邁在旗津後援會成立大會上再度提到還債這件事，他透露如果順利、高市府今年底前有可能累積還債到100億元；財政局長陳勇勝則證實，確實有機會朝這目標努力，但還是要等年底結算才能確認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法