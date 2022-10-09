為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    廢墟變公園挺藍里長改挺陳其邁 柯志恩：尊重

    立場偏藍里長，這次轉而力挺陳其邁連任市長，國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）今表示，該處公園由陳其邁拍板定案，里長要表達對陳其邁的感謝，她完全尊重。（記者方志賢攝）

    立場偏藍里長，這次轉而力挺陳其邁連任市長，國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）今表示，該處公園由陳其邁拍板定案，里長要表達對陳其邁的感謝，她完全尊重。（記者方志賢攝）

    2022/10/09 11:41

    〔記者方志賢／高雄報導〕立場偏藍的新興區建華里長吳文欽，感佩高雄市長陳其邁協助讓「廢墟變公園」，轉而力挺陳其邁連任市長，國民黨高雄市長參選人柯志恩今表示，該處公園過去藍營議員、立委也曾極力向中油爭取，最後由陳其邁拍板定案，吳文欽要表達對陳其邁的感謝，她完全尊重。

    建華里內有一塊廢棄的中油土地，里長吳文欽爭取16年一直無法活化，陳其邁上任後，加上藍綠議員合作，終於讓中油同意撥交這塊土地給建華里長辦公處代管，作為公園使用，吳文欽大讚陳其邁只用3天，就讓「廢墟變公園」，力挺陳其邁連任市長。

    柯志恩今上午到苓雅區三和市場掃街拜票前，接受媒體聯訪，柯志恩表示，這處公園過去包括藍營議員陳若翠、黃紹庭及立委吳怡玎都曾極力向中油爭取，吳里長爭取16年，最後由陳其邁拍板定案，吳里長要表達對陳其邁的感謝，她完全尊重。

    陳若翠也說，吳文欽上任後，爭取這處公園已16年，曾尋求藍綠議員協助，她請吳怡玎幫忙，也與中油總公司多次協調。

    陳若翠說，她督促市府重視這個問題，希望給市民更好的休憩、運動場所，該處空地荒廢16年，雜草叢生，裡面防空洞都積水，易滋生登革熱病媒蚊，至於吳里長立場偏藍或綠，只要是為里民好，吳里長都會去拜託。

    國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）今上午到苓雅區三和市場掃街拜票。（記者方志賢攝）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）今上午到苓雅區三和市場掃街拜票。（記者方志賢攝）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）今上午到苓雅區三和市場掃街拜票。（記者方志賢攝）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）今上午到苓雅區三和市場掃街拜票。（記者方志賢攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市長選舉電視辯論會時間敲定 11/12下午舉行
    2022/10/09 11:36

    高市長選舉電視辯論會時間敲定 11/12下午舉行
    搶年輕選票 陳其邁：高雄青年失業率降到六都最低
    2022/10/07 13:07

    搶年輕選票 陳其邁：高雄青年失業率降到六都最低

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛
    高雄超前開罰未戴口罩撤罰 柯志恩：陳其邁沒把中央政策放眼裡
    2022/10/06 18:05

    高雄超前開罰未戴口罩撤罰 柯志恩：陳其邁沒把中央政策放眼裡
    高雄輕軌今通車至愛河之心 柯志恩：韓國瑜是傾聽民意非延宕停工
    2022/10/05 10:45

    高雄輕軌今通車至愛河之心 柯志恩：韓國瑜是傾聽民意非延宕停工
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播