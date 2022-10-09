廢墟變公園挺藍里長改挺陳其邁 柯志恩：尊重

立場偏藍里長，這次轉而力挺陳其邁連任市長，國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）今表示，該處公園由陳其邁拍板定案，里長要表達對陳其邁的感謝，她完全尊重。（記者方志賢攝）

2022/10/09 11:41

〔記者方志賢／高雄報導〕立場偏藍的新興區建華里長吳文欽，感佩高雄市長陳其邁協助讓「廢墟變公園」，轉而力挺陳其邁連任市長，國民黨高雄市長參選人柯志恩今表示，該處公園過去藍營議員、立委也曾極力向中油爭取，最後由陳其邁拍板定案，吳文欽要表達對陳其邁的感謝，她完全尊重。

建華里內有一塊廢棄的中油土地，里長吳文欽爭取16年一直無法活化，陳其邁上任後，加上藍綠議員合作，終於讓中油同意撥交這塊土地給建華里長辦公處代管，作為公園使用，吳文欽大讚陳其邁只用3天，就讓「廢墟變公園」，力挺陳其邁連任市長。

柯志恩今上午到苓雅區三和市場掃街拜票前，接受媒體聯訪，柯志恩表示，這處公園過去包括藍營議員陳若翠、黃紹庭及立委吳怡玎都曾極力向中油爭取，吳里長爭取16年，最後由陳其邁拍板定案，吳里長要表達對陳其邁的感謝，她完全尊重。

陳若翠也說，吳文欽上任後，爭取這處公園已16年，曾尋求藍綠議員協助，她請吳怡玎幫忙，也與中油總公司多次協調。

陳若翠說，她督促市府重視這個問題，希望給市民更好的休憩、運動場所，該處空地荒廢16年，雜草叢生，裡面防空洞都積水，易滋生登革熱病媒蚊，至於吳里長立場偏藍或綠，只要是為里民好，吳里長都會去拜託。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）今上午到苓雅區三和市場掃街拜票。（記者方志賢攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）今上午到苓雅區三和市場掃街拜票。（記者方志賢攝）

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