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    首頁　>　高雄市

    林志誠競總成立大會湧人潮 陳其邁：一定要凍蒜

    高雄市長陳其邁為大岡山區議員參選人林志誠強力拉票。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市長陳其邁為大岡山區議員參選人林志誠強力拉票。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/09 11:26

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄大岡山最年輕的議員參選人林志誠競選總部成立，現場湧入逾2千鄉親，湧言會全體決策委員更是全員到齊相挺；市長陳其邁也專程站台，呼籲鄉親陳其邁一票，林志誠一票，林志誠一定要凍蒜。

    林志誠競總成立大會在岡山河堤公園舉行，人潮一度溢出道路、場面盛大，在主持人黑面的帶動下，「凍蒜」聲不絕於耳。

    陳其邁介紹林志誠曾任前議員林瑩蓉8年助理，也和他一起打過2018年選舉，隨後擔任市黨部執行長、及立委趙天麟助理，從基層出身、一步一腳印，從選舉到選民服務，「骨力」獲得各界好評。

    陳其邁也談到4年前與前議員陳政聞連袂落選「金艱苦」，今年民進黨在大岡山提滿3席、全都要當選，千萬不能讓叫好的林志誠孤單，「絕不能讓2018年陳政聞的落選悲劇重演」，呼籲「陳其邁一票，林志誠一票」，林志誠一定要當選。

    前市議員陳政聞指出，林志誠做為新人，不可能衝高票，當選真需要大家「再多分一票」，他義無反顧地擔任林志誠的競總主任委員，交棒傳承！

    立委邱志偉也特別以大岡山戰情指揮官身份，跨派系到場力挺，他稱讚林志誠腳踏實地，過去擔任市黨部執行長時、對整個高雄市政很熟悉，投入選舉後對北高雄各區里狀況也瞭若指掌，會與這位年輕人一起打拚，同心建設大高雄。

    立委趙天麟強調，林志誠是陳其邁與他共同的子弟兵，每次都願意給新人機會的大岡山，這次也不能例外，在陳其邁與總統蔡英文共同打造高雄的「黃金年代」裡，一定要給最年輕的林志誠多配一票。

    對於鄉親與前輩們力挺，林志誠表達萬分感謝，他認為陳其邁「兩年拚四年」替高雄向中央爭取許多預算，全力推動建設，北高雄的資源配置更是重中之重，市政要延續，市長一定要連任，議會一定要過半，大岡山民進黨3席議員都不能少，投票率不但要「催出來」，還要集中選票支持民進黨的候選人，不讓「分票然後掉席次」再次上演，團結拚過半！

    湧言會全體決策委員一字排開，力挺林志誠。（記者王榮祥翻攝）

    湧言會全體決策委員一字排開，力挺林志誠。（記者王榮祥翻攝）

    林志誠競總成立大會湧人潮。（記者王榮祥翻攝）

    林志誠競總成立大會湧人潮。（記者王榮祥翻攝）

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