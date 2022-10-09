獲十大傑青、炎亞綸凌晨發文分享心境 陳其邁也留言祝賀

炎亞綸獲十大傑青，今晨發文分享心境，半夜不睡覺的高雄市長陳其邁也上網留言祝賀。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/09 11:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕獲得第60屆十大傑出青年的全方位藝人炎亞綸，今凌晨於臉書發文分享心情，並誠摯感謝所有祝福他、替他開心的人；習慣深夜打電話的高雄市長陳其邁也上網留言恭喜、祝福，網友表示，果真又是半夜上傳的。

炎亞綸表示，興奮之餘，想說聲謝謝，謝謝給予我祝福的人，謝謝替我開心的人，十傑是個很棒的意外收穫，才知道很多人在各角落努力著，讓我們居住的地方、方方面面都更好，十傑裡的每一位都成就斐然得讓我瞠目結舌。

他提到自己在演藝圈17年，在還沒找到自我價值前，茫然心虛是最常有的感受，有段日子，感受到的全都是和別人比較而來的「自我否認」；在還沒懂得如何回饋前，自己的心靈是如此匱乏乾涸，願意陪著這樣的我繼續前行的粉絲朋友，才是了不起的人。

他說，某年生日是個轉捩點，對於一成不變的生日蛋糕，生日快樂歌，想來點不一樣的，於是邀請粉絲一起淨灘、換換心情，整天活動下來整理了幾十公斤的海洋廢棄物，身體疲勞的回到家，感受著這個不一樣的生日。

漸漸的找到在享有流量焦點之餘，真正能給予這個社會實質回饋的踏實感受，也才開始覺得，這就是心中自己想成為的樣子。

炎亞綸回顧2016年12月參與人生第一次遊行、爭取「婚姻平權」，不管旁人是否認同這項訴求，自己想分享的是，在遊行裡遇到一位意想不到的粉絲，當他看見自己的那瞬間，眼淚停不下來的說「謝謝你願意站出來支持」。

在那天、那個瞬間的畫面，到現在自己還是印象深刻，決定自己是怎樣的一個人，是在生活中點點滴滴累積而成的，感受著周遭各種情感，無論好壞，無論悲喜，彼此若能傳遞著包容交換著理解，世界也許會更好，這事這段記憶給他最大的醒覺。

炎亞綸認為，歸根究底無論在哪個領域，考驗的都是自己選擇如何與世界相處的方式以及想成為怎樣的人？「做人」才是真正的功課、真正的考驗，慶幸自己在經歷了一切種種，沒有選擇仇視世界，放任自己，相反地更用力的愛這個世界，因為自己發現，用愛對待身邊的人，我會無比的開心！

他鼓勵大家勇敢做夢大膽實現，給予是最快樂的事，最後更舊紹自己本名吳庚霖由來（我爸姓吳，我媽姓林，所以叫吳庚霖）。

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