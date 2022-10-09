十大傑出青年參觀台灣設計展 藝人炎亞綸驚喜現身
2022/10/09 08:58
〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣設計展雙十連假吸引大批人潮，第60屆十大傑出青年也專程探訪、由高市青年局規劃的青春雙展區，全方位知名藝人炎亞綸現身其中，吸引不少目光，也衝高青春雙展區人氣。
十大傑出青年由國際青年商會中華民國總會黃信豪總會長帶領，前往高市青年局位於設計中島的青春雙展區棧5庫「不朽青春」、棧6庫「青春限動」參訪，高市青年局長張以理親自擔任導覽，引領十大青年分享亮點「限動索引」、「青春伸展台」、「設計共和｣及「限動挑戰」進行體驗。
台灣設計設計台灣總策展、高市副市長史哲表示，青年是城市未來支柱，是明日的願景，青年力更是一座城市發展的重要根基，一座城市甚至一個國家社會的遠景，可透過青年當前狀況來預見。
多年來，高雄推動連串關於青年文創人才發展政策，包含青春設計節、青春影展、高雄拍計畫、駁二文創人才駐市計畫、大駁二文青創星埕、以住代護-青創HOUSE、高雄時尚大賞等各項文化、青創政策，期待成為年輕人信賴的推力與助力。
青年局長張以理說明，展區中特別建置的「青春伸展台」，展現青年局對於不同領域的設計、創業支持，透過策展手法，為每一位參與者鋪設一條通往夢想的青春T台，展區中還有來自多位設計師，為這個展覽呈現豐富多元的設計創作，並提出各自對於青春、城市、世代與未來的嚮往與願景。
「不朽青春」與「青春限動」展區即日起在設計中島棧5庫、棧6庫熱烈展出中，邀請入場觀眾一起探索青春的無限可能，更多活動詳情請搜尋高雄市政府青年局官方網站、加入官方FB、IG與Line@（@youth.kcg）帳號，歡迎追蹤分享、踴躍參與。