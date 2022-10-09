十大傑出青年參觀台灣設計展 藝人炎亞綸驚喜現身

國際青年商會中華民國總會與十大傑出青年參觀台灣設計展青年局青春雙展區。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/09 08:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣設計展雙十連假吸引大批人潮，第60屆十大傑出青年也專程探訪、由高市青年局規劃的青春雙展區，全方位知名藝人炎亞綸現身其中，吸引不少目光，也衝高青春雙展區人氣。

十大傑出青年由國際青年商會中華民國總會黃信豪總會長帶領，前往高市青年局位於設計中島的青春雙展區棧5庫「不朽青春」、棧6庫「青春限動」參訪，高市青年局長張以理親自擔任導覽，引領十大青年分享亮點「限動索引」、「青春伸展台」、「設計共和｣及「限動挑戰」進行體驗。

台灣設計設計台灣總策展、高市副市長史哲表示，青年是城市未來支柱，是明日的願景，青年力更是一座城市發展的重要根基，一座城市甚至一個國家社會的遠景，可透過青年當前狀況來預見。

多年來，高雄推動連串關於青年文創人才發展政策，包含青春設計節、青春影展、高雄拍計畫、駁二文創人才駐市計畫、大駁二文青創星埕、以住代護-青創HOUSE、高雄時尚大賞等各項文化、青創政策，期待成為年輕人信賴的推力與助力。

青年局長張以理說明，展區中特別建置的「青春伸展台」，展現青年局對於不同領域的設計、創業支持，透過策展手法，為每一位參與者鋪設一條通往夢想的青春T台，展區中還有來自多位設計師，為這個展覽呈現豐富多元的設計創作，並提出各自對於青春、城市、世代與未來的嚮往與願景。

「不朽青春」與「青春限動」展區即日起在設計中島棧5庫、棧6庫熱烈展出中，邀請入場觀眾一起探索青春的無限可能，更多活動詳情請搜尋高雄市政府青年局官方網站、加入官方FB、IG與Line@（@youth.kcg）帳號，歡迎追蹤分享、踴躍參與。

青年局長張以理為十大傑出青年講解青春雙展區內容。（記者王榮祥翻攝）

高市青年局長張以理（後排左三）偕同十大傑出青年於「青春伸展台」示範擺拍。（記者王榮祥翻攝）

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