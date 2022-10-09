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    首頁　>　高雄市

    政壇發跡地成立後援會 陳其邁：讓民進黨三民區4議員票開「四季紅」

    陳其邁在政壇發跡地三民西成立後援會成立，呼籲鄉親力挺民進黨三民區四位議員參選人，票開四季紅。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁在政壇發跡地三民西成立後援會成立，呼籲鄉親力挺民進黨三民區四位議員參選人，票開四季紅。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/09 08:41

    〔記者王榮祥／高雄報導〕爭取連任的高雄市長陳其邁，昨在自己政壇發跡地三民區成立三民西後援會，現場桃紅旗海飄揚、凍蒜聲不斷，陳其邁感謝鄉親力挺，並呼籲支持者讓民進黨三民區4位議員參選人票開「四季紅」，4席都進高市議會與他一起打拚。

    三民區是陳其邁踏入政壇的發跡地，他在現場跟鄉親分享，北上幫台南市長黃偉哲站台時，笑稱高雄與台南的肉燥飯難分軒輊，但絕對有信心高雄得票率會超過台南，所以請鄉親一定要全力相挺。

    他說，自投入政治參選立委，服務處就設在三民，失業時也是回到三民，兩年前更是在鄉親支持下選上高雄市長，他會是永遠陪伴著大家的市長。

    三民西後援會成立大會現場桃紅旗海飄揚，「陳其邁凍蒜」聲連綿不絕，陳其邁強調兩年拚四年的努力，已讓高雄轉骨產業轉型，下一個四年，將與4位三民區的民進黨提名議員候選人，林武忠、何權峰、鄭孟洳以及康裕成，一起讓高雄邁向起飛！

    陳其邁表示，這兩年高雄迎來護國神山台積電設廠，國際大廠接連到高雄投資，上任後市府成功招商5187億，寫下營利事業銷售額5.5兆元新高，高雄的中央與地方稅收2291億首次超越新北等新紀錄，高雄投資環境與經濟體質越來越好，更達成財政零舉債。

    陳其邁分享與4位參選人相處過程，盛讚林武忠、何權峰、鄭孟洳以及康裕成認真問政，民進黨提名絕對是品質保證，希望三民鄉親挺陳其邁，也要讓這4位議員票開四季紅，4席全上，讓他們進入高雄市議會，跟陳其邁一起拚下一個四年。

    陳其邁三民西後援會成立，他呼籲鄉親力挺民進黨三民區四位議員參選人，票開四季紅。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁三民西後援會成立，他呼籲鄉親力挺民進黨三民區四位議員參選人，票開四季紅。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁三民西後援會成立，現場凍蒜聲不斷。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁三民西後援會成立，現場凍蒜聲不斷。（記者王榮祥翻攝）

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