鄉親塞爆邱俊憲競總成立大會 陳其邁：他是高雄守護神

民進黨高市議員邱俊憲競選總部今晚成立，市長陳其邁專程前往站台，稱讚他是高雄守護神。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/08 23:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員第五選區參選人邱俊憲今晚成立競選總部，逾兩千鄉親塞爆現場、場面熱絡；市長陳其邁也前往站台，形容邱俊憲是高雄的守護神，呼籲鄉親讓他與邱俊憲替大家守護高雄、為大家再拚4年。

邱俊憲競選總部成立大會上，勞動部長許銘春，林岱樺、邱志偉、賴瑞隆、許智傑、劉世芳、李昆澤、邱議瑩等立委接力助講，並有議會跨派系議員康裕成、黃捷、何權峰、郭建盟、韓賜村、黃文志、高閔琳、李柏毅及簡煥宗出席相挺。

邁盟新人林慧欣、蘇致榮、陳慶鴻、湯詠瑜、黃偵琳、黃彥毓、洪村銘，及無黨籍議員參選人陳建良等17位議員候選人也都出席加油，前議員也是前仁武鄉長沈英章、前大樹鄉長曾英志更是連袂公開站台，眾人齊聲呼籲在地鄉親團結守住優質青壯議員。

陳其邁晚間也專程到場助講，強調邱俊憲是高雄的守護神，是最支持市政建設，最支持陳其邁的議員，更提到在市長補選上任後，邱俊憲不斷居中折衝協調，讓府會溝通順暢，為了服務地方，沒天沒夜的拼到家人都不知道何時回家。

疫情期間，除關心市府同仁的防疫狀況，還親自協助向民間募款千萬，挹注資金幫助市府的防疫能量，是最溫暖、最專業的議員。

對於選區建設，陳其邁也現場宣示，捷運黃線在今年年底一定會順利動工，也會一起帶動地方建設翻轉，他向鄉親懇託，請在年底11月26日，陳其邁一票、邱俊憲一票，讓兩人一起替高雄繼續，再拚4年。

邱俊憲致詞時表示，4年前受到韓流影響、選情差點失利，幸獲鄉親支持守住他這席，於台上十多次深深鞠躬感謝鄉親，並強調非常珍惜能替大家服務的機會。

邱俊憲並與同梯進入議會，一起打拚8年的市議員高閔琳、李柏毅、簡煥宗、何權峰共同訴求，上次市長補選是要讓市政府有正常的陳其邁市長，這次選舉、則要讓高雄有正常的市議會，替高雄未來發展重要關鍵時刻，共同打拚。

邱俊憲競選總部今晚成立，現場湧入逾兩千鄉親、場面熱絡。（記者王榮祥翻攝）

邱俊憲好人緣，競選總部成立大會上，多位現任議員與參選人到場力挺，居隔中的好友簡煥宗也派出人形立牌到場祝賀。（記者王榮祥翻攝）

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