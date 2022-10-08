臉書PO租金補貼圖鑑 陳其邁：中央、高雄申請延長到10/31

陳其邁提醒，中央租金補貼和高雄的增額租金補貼，申請都延長到10/31。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/08 14:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天（8日）在臉書PO出「租金補貼圖鑑」，彙整租金補貼相關程序與內容，並提醒中央租金補貼和高雄的增額租金補貼，申請都延長到10/31，如果還沒有跟上、現在還來得及！

陳其邁指出，如果今年7到8月有申請租金補貼，有些人應該已經看到入帳了，如果還沒有，10月底前也會陸續入帳，如果還沒有跟上「租金補貼」？現在還來得及！

他進一步提及，中央租金補貼、和高雄的增額租金補貼，都申請延長到10/31，內政部擴大租金補貼方案，高市受惠約有7萬戶，市府再加碼增額1萬戶。

只要家戶每人月所得平均50467元（最低生活3.5倍）以下的租屋族，就可申請！符合申請資格民眾請把握機會。

陳其邁也彙整「租金補貼圖鑑」，說明中央與地方增額方案讓受惠人數變多了、整體資格放寬，申請簡便，只要上網申請，不用房東同意，金額加碼；強調從養小孩、顧長輩，到租房打拚、生活的民眾，政府都盡力照顧。

陳其邁說明，家庭成員平均每人每月所得43257元以下，適用內政部擴大租金補貼方案；家庭成員平均每人每月所得50,467元以下，適用高雄市增額租金補貼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法