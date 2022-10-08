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    首頁　>　高雄市

    旗津後援會成立 陳其邁：年底旗津得票率達85％ 過年就來住

    旗津後援會成立，陳其邁揮舞戰旗。（記者李惠洲攝）

    旗津後援會成立，陳其邁揮舞戰旗。（記者李惠洲攝）

    2022/10/08 13:45

    〔記者王榮祥／高雄報導〕陳其邁旗津後援會今成立！除爭取鄉親支持，也為選區兩位民進黨議員李喬如、簡煥宗強力拉票，他同時指出，今年底如果自己在旗津得票率達到85%，過年就到旗津住。

    陳其邁指出，旗津第二條自來水已設好，下一個要打通第二條「大管」、就是過港隧道，要感謝簡煥宗、李喬如兩位議員協助爭取，以及立委賴瑞隆為地方在中央發聲，讓第二條過港隧道已經開始規劃。

    而旗津有3條渡輪航線，鼓山、中洲、棧二庫，配合綠色交通，市府陸續將打造3艘新船，都是電動渡輪，對改善旗津聯外交通會有幫助。

    他表示，旗津大小事、漁民的事，就是他的事、就是市府的事，人家說他半夜打電話給總統，旗津的里長也是晚上打電話給他，只要能解決的事、他會立刻解決，如果市府沒辦法，就找賴瑞隆委員、院長甚至總統。

    陳其邁強調，不管大小事，觀光、建設、漁民權益，市府一定跟鄉親站在一起。

    他提到今年2月疫情在旗津發生後，很感謝鄉親配合，一起把病毒清零，這是非常不簡單的事，後來有鄉親反映那段時間人潮銳減，所以他等疫情穩定後，下令各式各樣活動都到旗津辦，相信大家應該有感受到。

    陳其邁說，兩年前在旗津得票75%，這回希望至少也能75%，目標則是85%，如果達到85%，過年就來旗津住。

    他感性指出，旗津的點點滴滴，從他當立委到現在，受到鄉親一次次疼惜，對此感到非常驕傲，有旗津相挺、有旗津的溫暖，讓人感覺到高雄是一個重情義、有感情的地方，心之所在就是故鄉，旗津就是他的故鄉。

    旗津後援會長送粽子給陳其邁。（記者李惠洲攝）

    旗津後援會長送粽子給陳其邁。（記者李惠洲攝）

    陳其邁在簡煥宗的人形立牌前強力拉票。（記者李惠洲攝）

    陳其邁在簡煥宗的人形立牌前強力拉票。（記者李惠洲攝）

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