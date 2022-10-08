首次公開競選行程 陳其邁：市政優先、公餘時間助講助選

陳其邁首度由競選總部公開選舉行程，今上午由旗津後援會開場。（記者李惠洲攝）

2022/10/08 13:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今首次由競選總部公開選舉行程，他在旗津後援會成立現場指出，目前還是市政優先，也按照總部期程規劃，利用公餘時間助講助選，後續會按規定辦好請假程序，希望在不影響市政推動下、逐步開始競選活動。

陳其邁競選總部尚未正式成立，競總團隊則超前部署，並首度公開陳其邁競選行程，今天早場由旗津後援會成立開場，下午陸續前往新興區建華里陳其邁後援會成立大會，再跨縣市到台南參加中央地方做伙拚・民主台灣大步行台南場助講。

傍晚回到大岡山區參加民進黨高市議員參選人林志誠競選總部成立大會、民進黨高市議員參選人陳慧文競選總部成立大會（鳳山）、陳其邁三民西後援會成立大會，晚上壓軸場在邱俊憲競選總部暨陳其邁鳥松後援會成立大會。

陳其邁在旗津表示，目前還是市政優先，也會按照總部（競選總部）期程規劃，利用公餘時間助講助選，後續會按規定辦好請假程序，希望在不影響市政推動下、逐步開始競選活動。

針對藍營質疑租不到活動中心和公園辦活動，陳其邁強調高雄市不管誰當市長都一樣，公園、各里辦公室都有租借規定，一切按照程序辦理。

陳其邁強調市政優先，公餘才助講助選。（記者李惠洲攝）

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