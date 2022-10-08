1歲女童遭70℃牛奶燙成「香腸嘴」 高市社會局著手調查

女童被高溫70度的牛奶燙成香腸嘴，家長質疑過程不單純。（取自爆料公社社團）

2022/10/08 12:38

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄傳出有1歲女童在托嬰中心，疑被水溫70℃的牛奶燙傷嘴，造成嘴唇二度燙傷腫成「香腸嘴」。有民眾在「爆料公社」發文指出，家長接孩子時，托嬰中心主任告知女童的嘴巴「被奶瓶撞傷」，但調閱監視器發現事實非如此，加上女童嘴巴異常腫脹，詢問後老師才坦承是被灑落的牛奶造成，而高雄市社會局也已介入調查。

民眾貼文指出，家長6日去接女童時，主任告知女童喝奶時奶瓶撞到嘴唇導致受傷，但看監視器畫面，老師原本在前面餵女童喝奶，但女童不喝，所以老師帶去後面監視器照不到的地方，過了半小時才出來。

家長回到家後發現不太對勁，馬上要帶女童到醫院就醫，路上發現嘴唇變得更腫，中間有打電話給老師問女童在學校事情發生經過，老師講話吞吞吐吐，跟主任講的完全不同，也講不明白，完全鬼打牆。

過程中，家長問老師奶水泡幾度？老師回答70℃，也沒有另外再加冷水下去沖，只說當時自己手溫摸下去感覺不會燙，所以就給女童喝了。據老師說，餵奶途中女童一直把老師的手撥開，後來老師讓女童自己手拿著喝，女童一樣不喝，把奶瓶丟出去撞到圍欄導致奶瓶蓋打開，半罐奶水灑在妹妹臉部以及口腔。

家長質疑，要是撞到圍欄灑在臉上，應該也會滴到身體，但是身體完全沒有紅腫，且當天老師拿給家長的帶回去洗的髒衣服只拿圍兜，再者，該瓶牌的奶瓶瓶蓋非常難轉開，所以並不可能瓶蓋撞到會打開，並認為老師每天都要泡奶，怎麼會泡70℃不加任何冷水就直接給小孩喝呢？而且小孩不喝肯定就是有問題。

同時，小孩不是第1次在托嬰中心受傷，不解為何燙傷當下並沒有告知家長，並做到「沖脫泡蓋送」的基本常識，甚至質疑會不會是奶水太燙導致奶瓶爆開。

據了解，該家托嬰中心位於鳳山區，女童7月才被家長送去托嬰，而社會局昨天獲報，家防中心主任李慧玲表示，今天已約家長訪談及關心女童傷勢，後續會再查調托嬰中心的監視畫面，訪談托育人員，若確實有不當情事，將依兒少法開罰6萬至60萬罰鍰，並公布姓名，同時對托育中心進行懲處。

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家長表示6日接女童時，托嬰中心主任稱是嘴巴被奶瓶撞傷，未說是燙傷。（取自爆料公社社團）

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