小黃司機誤會女乘客搭霸王車 PO網公審反害自己賠3萬元

郭姓計程車司機搞烏龍，網路公審吳姓女乘客搭霸王車，反害自己要賠3萬元。（讀者提供）

2022/10/08 12:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓女子搭計程車用LINE PAY付305元車資，郭姓計程車沒有收到錢，上網PO文質疑吳女搭霸王車，吳女遭網友肉搜、言語霸凌，譏諷「沒錢可以肉償啊，鮑鮑換車資」。

風波鬧上新聞版面，警方和車隊介入調查，發現是郭姓司機按錯司機編號，導致吳女把車資付給其他司機，吳女不滿，向郭男提告求償9萬元精神慰撫金，法官認為郭姓司機有錯在先，判他應賠3萬元。

判決指出，今年3月17日下午，吳女從高鐵左營站搭計程車到衛武營，她下車時向郭姓司機告知要用LINE PAY付305元車資，司機同意後，吳女掃碼付款就下車，結果郭男等了幾天發現錢沒有入帳，質疑吳女搭霸王車。

郭男把此事PO在臉書「計程車交流網」、「靠北高雄計程車」，公審吳女「貌似搭霸王車偽裝說用電子支付了！想說一美女沒有戒心－就說謝謝讓她下車了」，並張貼車內錄影截圖。

吳女疑似搭霸王車的訊息被多家電視新聞媒體報導，其中有媒體網路更高達5.9萬次的播送量，並引發諸多網友以「沒錢可以肉償啊，鮑鮑換車資（笑）」、「這故意的，有手有腳，騙車資。哈哈！」郭男受訪時更指責吳女「「她都捨得從台北到高雄花1000多塊坐高鐵，幹嘛去騙我這300多塊」。

警方介入調查後，發現是郭姓司機按錯司機編號，導致吳女把車資付給其他司機，系統平台也協助將車資還給郭男；但吳女不甘被無端指責搭霸王車，認為郭男沒查清楚就上網亂爆料，害她被網友肉搜、言語霸凌，造成她精神壓力極大，因此提告向郭男求償9萬元精神慰撫金。

高雄簡易庭審理時，郭男辯稱自己PO文的目的，是要提醒同業注意不要受害，鬧上新聞非他本意，而且是網友留言罵吳女，又不是他罵的，加上事後真相大白，他也致電請求新聞台撤下報導，他認為錯不在己。

但法官認為，郭男沒收到車資，應該是要先向車隊查證確認款項是否誤付，但他卻沒有查證，在真相未明的情況下直接上網PO文質疑吳女搭霸王車，導致不實貶低吳女名譽的信息，遭萬人傳閱、觀覽，已不法侵害吳女的名譽權、肖像權，因此判郭男應賠3萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法