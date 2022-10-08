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    首頁　>　高雄市

    高市超商與警聯防 推動「珍愛生命」

    衛生局串連高雄市水域周邊超商及美藥妝業者，包括全家、OK超商、杏一藥局及丁丁藥局擔任珍愛生命的「幸福捕手」。（高雄市衛生局提供）

    衛生局串連高雄市水域周邊超商及美藥妝業者，包括全家、OK超商、杏一藥局及丁丁藥局擔任珍愛生命的「幸福捕手」。（高雄市衛生局提供）

    2022/10/08 10:02

    〔記者許麗娟／高雄報導〕為落實自殺防治，高雄市衛生局邀請位於水域周邊的4大超商及美藥妝業者共計187家，做為「高雄市珍愛生命店家」，透過守門人「1問、2應、3轉介」步驟，與警心安聯防成為守護生命的「幸福捕手」。

    高雄市珍愛生命店家包括7-11、全家、萊爾富及OK超商與康是美、屈臣氏、杏一藥局及丁丁藥局等連鎖業者，除了在店內放置關懷文宣，結合警民合作的「心安聯防機制」，針對疑似民眾主動通報轄區派出所尋求協助，並推動守門人教育訓練，提高第一線服務店員對自殺風險敏感度，透過主動關懷、適當回應及資源的轉介，全民一同守護生命。

    衛生社區心衛中心主任蘇淑芳局指出，台灣的超商、美藥妝店遍布各區，超商密集度更達全球之冠，各店家每日進出客人無數，是社區自殺防治的重要守護網絡，日前特邀各店家代表共同討論自殺防治工作，期透過公私聯手來共同防範，建立社會安全網絡。

    對此，杏一醫療用品與會代表謝店長表示，許多因壓力大的、睡不好的客人，會上門購買安眠藥，對於這類的客人，都會多聊幾句、多些關心的話；丁丁藥局代表張副理說，自殺防治是生活中重要需修的學分。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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