柯志恩三鳳宮廟口開講：高雄綠到出汁 但不怕輸就會贏

國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚到三鳳宮舉辦首場廟口開講，4名黨籍三民區市議員也到場助講，揮舞國旗高唱「快樂的出帆」。（記者許麗娟攝）

2022/10/07 22:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕選戰僅剩不到2個月，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（7日）起連續舉辦11場「廟口金能講」，首場選在三民區三鳳宮開講，現場約有近500人，柯志恩直指高雄「綠到出汁」，而自己不是奇蹟，但需要機會來創造奇蹟。而擔任首場嘉賓的台南市長參選人謝龍介則語出驚人地說，這次柯志恩若無法出頭，代表「高雄人的目睭被蜆仔肉糊到（台語）」。

這場廟口開講今晚在三鳳宮舉行，三民區藍營市議員童燕珍、黃柏霖、黃香菽、曾俊傑都到場助講，集中火力抨擊因為人口大量流失，今年三民區市議員從8席降為7席。

謝龍介上台才講沒多久，現場立即下起大雨，但雨勢也一下子就停了，他說，自己和柯志恩一樣都陷入苦戰。柯志恩有學識、有溫度、有熱情、有魄力，但也要有魄力的高雄市民，高雄才會蛻變大進步；4年前蛻變後，最後卻功虧一簣（指韓國瑜被罷免），柯志恩若無法出頭，就是「高雄人目睭被蜆仔肉糊到」。

壓軸上台的柯志恩說，高雄綠到出汁，但不怕輸就會贏。三民區是教育的文粹之地，有雄中、雄工、高醫、高科大等，但人口卻越來越少。她還說，高雄的路太爛，將來若當選要把路舖平、舖好。

柯志恩說，市長不是要看未來4年，而是要看未來10年、20年，她將把教育經費提高到2成、3成，要讓大家講到教育就想到高雄，讓高雄成為全台灣人才最重要的集中庫，她不會舉債蓋房子、要舉債為孩子。

柯志恩最後與4名議員同台高唱「快樂的出帆」。

柯志恩（中）到三鳳宮開講，與謝龍介、童燕珍一同入廟參拜，祈求當選。（記者許麗娟攝）

三鳳宮廟口開講約有500人到場支持。（記者許麗娟攝）

柯志恩與現場支持者拍大合照。（記者許麗娟攝）

謝龍介上台助講時，天空下起一陣大雨，他立即請民眾不要離開。（記者許麗娟攝）

現場民眾到一旁躲雨，主辦單位馬上發便利雨衣，不久雨停後，民眾又回到座位上。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法