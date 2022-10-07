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    海陸軍官經營民宿記大過 打官司求翻盤被打臉

    陸戰隊吳姓軍官經營民宿被記大過，要求翻案被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    陸戰隊吳姓軍官經營民宿被記大過，要求翻案被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    2022/10/07 22:26

    〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍陸戰隊吳姓中尉軍官私下經營民宿被記大過，憤而打官司翻案，高雄高等行政法院調查，軍方曾喬裝顧客訂房，確認有此事，處分依法有據，也未違反比例原則，判決他敗訴。

    陸戰隊指出，2017年間，99旅衛生連醫療排吳姓中尉排長，在宜蘭經營民宿，還在臉書以民宿主人自稱，多次張貼招攬客人文章，並有接洽及收取住宿費用等事實，以違反陸海空軍懲罰法及國軍人員不得在外兼職兼差規定，予以記大過1次。

    吳不服處分，提起行政訴訟指出，他服勤地點在西部，包括屏東縣車城鄉、高市壽山營區及林園，而民宿地點卻位於宜蘭縣壯圍鄉，幾乎為台灣最長距離，他大多時間必須全天候待在營區，假日亦不例外，加上各項演習和不特定勤務而與外界失聯，試問如何「實際營業」？

    又說，民宿地點是黃姓表弟向他母親承租並經營，商業登記負責人也是黃，要求法官還他清白。

    合議庭法官調查，軍方監察官曾喬裝顧客，並依吳印製名片詢問訂房、付費等情形，吳自承是老闆，因平常工作比較忙，郵局帳戶是共同合夥人的，還說是合股一起開的，此有LINE通聯紀錄。

    吳觸犯陸海空軍懲罰法「不遵法令兼職、兼差」規定，軍方予以記大過處分，於法有據，並無裁量逾越及裁量濫用等情，也未違反比例原則，可上訴。

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