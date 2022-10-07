韓國瑜預告「我們高雄見」 證實國慶日為「她」站台

韓國瑜貼文「飲水思源，我們高雄見」！證實本尊第一次站台將給前議長許崑源之女許采蓁（左），她獲國民黨提名參選第八選區議員。（取自許采蓁臉書）

2022/10/07 22:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜今天在臉書貼文，以「飲水思源，我們高雄見！」為標題，恰與前議長許崑源的女兒許采蓁的競選Logo「飲水思源」相符，po文預告「雙十國慶，讓我們一起作伙來給許采蓁加油打氣！」、「我們高雄見！」證實韓國瑜高雄首場本尊站台的競選活動，將於國慶日晚上現身許采蓁的競總成立大會。

韓國瑜今在臉書上貼文表示，今年的雙十國慶，將回到最初的高雄，和代表新世代的許采蓁站在一起，為一個更好的高雄、做出更好的改變。

韓po文指出，想起5年前剛接下高雄市黨部的工作，身在一個還算熟悉的城市、卻是一個完全陌生的起點，當時，是許前議長伸出第一雙友誼的手，在許堅定的身影與爽朗的笑聲裡，為他敲開一家家歡喜和善的門戶、認識一寸寸純樸豐饒的鄉土，是許議長帶領他看見了濁水溪以南的藍天，還有流淌在高雄人血液裡的俠氣。

前高雄市議長許崑源之女許采蓁，獲國民黨提名參選高市第八選區（新興、前金、苓雅區）市議員；韓國瑜臉書貼文表示，這次許采蓁的選區，由原先的6席減為5席，讓原先艱難的選情更顯膠著，但他對許采蓁非常有信心，因為看到許崑源昔日的真誠、義氣與魄力，以及在許采蓁的眼底閃耀出隱隱的光芒，相信她有志氣、更有能力接下父輩服務鄰里、為民喉舌的衣缽，從此飲水思「源」、「奧援」高雄。

韓最後還表示，雙十國慶，一起作伙來給許采蓁加油打氣，「各位好朋友，我們高雄見！」許采蓁也在po文下留言回應：「謝謝叔叔情義，看到文章，令采蓁不經想起當年，落下了眼淚」，吸引不少韓粉、支持者留言為2人加油、打氣。

韓國瑜貼文「飲水思源，我們高雄見」！證實本尊第一次站台將給前議長許崑源之女許采蓁。（取自韓國瑜臉書）

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