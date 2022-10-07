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    住盟拜訪高市府 陳其邁允照顧年輕、弱勢居住權

    社會住宅推動聯盟今天拜訪高市府。（記者葛祐豪翻攝）

    社會住宅推動聯盟今天拜訪高市府。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/10/07 21:35

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕社會住宅推動聯盟（簡稱住盟）今天拜訪高市府，肯定市府對推動社會住宅的努力，並與伊甸基金會、勵馨基金會代表，提出對高雄市居住政策的建議；市長陳其邁則表達高市推動社宅，照顧年輕族群、弱勢族群居住權益的決心。

    住盟召集人彭揚凱等人，今天前往高市府拜會市長陳其邁、副市長林欽榮，暢談社宅推動理念，也希望六都市長候選人對住盟所提「中央蓋、六都也要蓋」、「都市開發利得應回饋社會住宅」、「以收入設算可負擔租金」、「社宅營運不能中央、地方一市兩制」、「社宅入住機制採輪候制」等五大訴求表達意見，盼未來能納入政策參考。

    住盟肯定陳其邁上任後，將社宅戶數總目標，從原先的6000戶，一路調升到15000戶的積極度。也提出除社宅外，應從都市開發手段、多元的居住政策如租金補貼、包租代管，照顧好居住權益。

    陳其邁則表示，高市府以興建社宅、租金補貼、包租代管、囤房稅等，多管齊下；他上任後，成立社會住宅推動平台，由林欽榮領軍，讓社宅興建可在高雄全面啟動，除住都中心興建外，高市也選擇精華地點，自籌興建岡山、大寮、亞灣3處社宅，均在今年全數發包，預計115年陸續完工。

    陳其邁允諾，未來也會持續透過多元方式，提升居住量能，提供弱勢及青年好的居住環境。

    針對「以收入設算可負擔租金」、「社宅營運不能一市兩制」、「社宅入住機制採輪候制」等，陳其邁表達同意態度，市府將積極參考研議更細緻的配套方案，尤其希望能照顧到年輕人需求。

    住盟也提及，可針對弱勢族群，提供婦女自立宿舍或社福設施、社福中心等；對此，林欽榮也贊同，並說明高市社宅已加入社福設施設計。

    高市都發局補充，陳其邁上任以來，大力推動社宅建設，目前已有21處基地、10709戶，分別由市府興建3處2481戶、中央興建18處8228戶。工程已決標12件，達5769戶，動土件數已逾11件4175戶，是近期六都第一，將逐步達成15000戶社宅總量的政策目標。

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