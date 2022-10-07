保時捷假車禍真歛財 被告認罪獲諒解改判免關

陳男等涉假車禍真歛財，被高雄高分院改判免關。（記者鮑建信攝）

2022/10/07 21:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子保時捷車體受損，不想花錢修理，於是找江姓友人製造假車禍，涉嫌詐騙保險理賠金維修，被高雄地院依詐欺未遂罪，各判處徒刑11月，高雄高分院審酌2人改口認罪，並取得告訴人諒解，改判可易科罰金徒刑、免關。

法界人士表示，法官承審案件，若涉案情節輕微，被告犯後態度和被害人是否諒解，就是量刑重要參考依據，尤其是在可否緩刑和易科罰金之際。

判決書指出，陳男因百萬進口車保時捷車體受損，於是找江姓友人共謀詐取理賠金維修，2人仍於前年3月21日上午近11點，由陳駕駛自用小客車，江則騎機車，2車行經鼓山區龍勝路與美術東5路路口，涉嫌製造輕微擦撞假車禍後，向警方報案。

同月23日，2人向承保的國泰產險公司辦理理賠，意圖詐欺18萬元，經鼓山分局員警調閱路口監視，發現並未相撞，依詐欺未遂罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴後，因2人拒絕認錯，被地院各判處有期徒刑11月，2人不服上訴高雄高分院要求改判。

合議庭法官調查，2人雖為累犯，但因改口坦承犯行，不再爭執證據細節或傳訊證人，加上告訴人表示，若被告認罪，願意原諒，因此撤銷原判決，改判陳徒刑6月，江徒刑5月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

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