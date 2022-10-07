為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    保時捷假車禍真歛財 被告認罪獲諒解改判免關

    陳男等涉假車禍真歛財，被高雄高分院改判免關。（記者鮑建信攝）

    陳男等涉假車禍真歛財，被高雄高分院改判免關。（記者鮑建信攝）

    2022/10/07 21:28

    〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子保時捷車體受損，不想花錢修理，於是找江姓友人製造假車禍，涉嫌詐騙保險理賠金維修，被高雄地院依詐欺未遂罪，各判處徒刑11月，高雄高分院審酌2人改口認罪，並取得告訴人諒解，改判可易科罰金徒刑、免關。

    法界人士表示，法官承審案件，若涉案情節輕微，被告犯後態度和被害人是否諒解，就是量刑重要參考依據，尤其是在可否緩刑和易科罰金之際。

    判決書指出，陳男因百萬進口車保時捷車體受損，於是找江姓友人共謀詐取理賠金維修，2人仍於前年3月21日上午近11點，由陳駕駛自用小客車，江則騎機車，2車行經鼓山區龍勝路與美術東5路路口，涉嫌製造輕微擦撞假車禍後，向警方報案。

    同月23日，2人向承保的國泰產險公司辦理理賠，意圖詐欺18萬元，經鼓山分局員警調閱路口監視，發現並未相撞，依詐欺未遂罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴後，因2人拒絕認錯，被地院各判處有期徒刑11月，2人不服上訴高雄高分院要求改判。

    合議庭法官調查，2人雖為累犯，但因改口坦承犯行，不再爭執證據細節或傳訊證人，加上告訴人表示，若被告認罪，願意原諒，因此撤銷原判決，改判陳徒刑6月，江徒刑5月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    製造2車禍詐455萬保險金 被抓包判刑還要還錢
    2022/06/14 10:00

    製造2車禍詐455萬保險金 被抓包判刑還要還錢
    製造假車禍全被錄！ 2男想詐保修車判刑11月
    2022/06/06 23:45

    製造假車禍全被錄！ 2男想詐保修車判刑11月

    規劃用心 細節成就好宅 自住客最愛
    買進口名車重複製造假車禍 中古車商2年詐保逾4千萬元
    2020/10/22 15:22

    買進口名車重複製造假車禍 中古車商2年詐保逾4千萬元
    連這也能騙！製造假車禍詐360萬保險金 2嫌收押
    2019/05/29 23:30

    連這也能騙！製造假車禍詐360萬保險金 2嫌收押

    全國電子週年慶 大家電73折起
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播