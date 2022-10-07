高雄左營萬年季登場 陳其邁親迓火獅進場

市長陳其邁親迓火獅進場。（記者洪臣宏攝）

2022/10/07 20:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2022高雄左營萬年季今夜登場，市長陳其邁與議長曾麗燕一起為象徵福氣安康的祈福火獅開光點睛，點燃萬年軍砲，並在砲聲中宣告「獅來運轉 神佑萬年」，連續四天盛事啟動啟動。

高雄左營萬年季今年邁入第22年，今天起國慶連假7日至10日在左營孔廟舉行，開幕之夜由迓火獅進場揭開序幕，陳其邁偕同蓮潭周邊廟宇主委等人一起迓火獅至活動主舞台，民眾爭相目睹火獅威風儀態，立委劉世芳、許智傑及多名市議員到場觀禮。

祈福火獅今天點睛，活動期間出巡駐駕慈濟宮、啟明堂及天府宮等廟宇，接受民眾祈願、賜福賜貴，保庇市民健康順遂平安，保佑高雄、台灣風調雨順，國泰民安。

除了傳統儀式，紙風車劇團「武松愛老虎」舞台劇開場演出，將萬年季節慶儀式以歌舞音樂劇演出方式呈現，讓大小朋友了解左營舊城歷史文化，萌度破表的演出引得現場歡笑聲不斷。

左營區公所表示，今年萬年季除了迓火獅、攻炮城等舊城文化及在地廟埕活動外，還有可愛的獅寶氣球公仔漂浮蓮池潭水面，成了遊客打卡夯點，還有全國最大餐車特色市集、鼓藝大賽及火獅踩街遊行嘉年華，歡迎大家來左營「鬥鬧熱」。

市長陳其邁親迓火獅進場。（記者洪臣宏攝）

市長陳其邁、議長曾麗燕為火獅開光點睛。（記者洪臣宏攝）

左營萬年季有全國最多餐車聚集。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法